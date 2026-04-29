Путин выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на выборах - РИА Новости, 29.04.2026
22:46 29.04.2026 (обновлено: 22:51 29.04.2026)
Путин выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на выборах

Путин надеется, что жители Чечни поддержат Кадырова на предстоящих выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин выразил надежду, что жители Чечни поддержат Рамзана Кадырова на предстоящих выборах.
  • Путин отметил, что под руководством Кадырова в республике сделано многое и регион кардинально поменялся.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что жители Чечни поддержат главу республики Рамзана Кадырова на предстоящих выборах.
Путин в среду вечером провел встречу с Кадыровым.
"Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас", - сказал Путин.
Он отметил, что под руководством Кадырова в республике сделано многое, регион за последние годы кардинально поменялся.
