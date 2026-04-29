Путин выразил надежду, что жители Чечни поддержат Кадырова на выборах

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что жители Чечни поддержат главу республики Рамзана Кадырова на предстоящих выборах.

"Скоро очередной выборный период. Надеюсь, что жители республики поддержат вас", - сказал Путин.

Он отметил, что под руководством Кадырова в республике сделано многое, регион за последние годы кардинально поменялся.