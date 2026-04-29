Путин оценил героизм чеченских бойцов на СВО и назвал их настоящими воинами

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что чеченские бойцы сражаются в зоне спецоперации героически, они настоящие воины.
Путин в среду вечером провел в Кремле встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
"Ребята у вас сражаются мужественно (на СВО - ред.), героически, они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно", - сказал российский лидер в ходе встречи.