Чеченские бойцы достойно сражаются в зоне СВО, заявил Путин

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Чеченские бойцы достойно сражаются в зоне проведения СВО за интересы России, они настоящие воины, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент в среду вечером провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На встрече Путин поблагодарил Кадырова и чеченский народ за помощь в проведении СВО.
"Ребята у вас сражаются мужественно, героически. Они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно", - сказал президент.
Он отметил, что свыше 71 тысячи человек из Чечни принимают участие в СВО, из них свыше 20 тысяч - добровольцы.
Кроме того, на встрече Кадыров рассказал, что региональный общественный фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова направил на СВО 2830 единиц спецтехники, в том числе бронемашины, квадрокоптеры, комплекты экипировки, антидроны и другую технику. Также, по словам главы региона, фондом направлено почти 30 тысяч тонн гуманитарной помощи.