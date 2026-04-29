Специальная военная операция на Украине
 
22:45 29.04.2026 (обновлено: 23:25 29.04.2026)
Чеченские бойцы достойно сражаются в зоне СВО, заявил Путин

  • Владимир Путин заявил, что чеченские бойцы достойно воюют в зоне СВО.
  • Он отметил, что свыше 71 тысячи человек из Чечни принимают участие в СВО, из них свыше 20 тысяч — добровольцы.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Чеченские бойцы достойно сражаются в зоне проведения СВО за интересы России, они настоящие воины, сообщил президент России Владимир Путин.
Президент в среду вечером провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. На встрече Путин поблагодарил Кадырова и чеченский народ за помощь в проведении СВО.
"Ребята у вас сражаются мужественно, героически. Они настоящие воины, мы это хорошо знаем. Борются за Россию и за свою малую, любимую всеми чеченцами родину, за Чечню. Делают это достойно", - сказал президент.
Он отметил, что свыше 71 тысячи человек из Чечни принимают участие в СВО, из них свыше 20 тысяч - добровольцы.
Кроме того, на встрече Кадыров рассказал, что региональный общественный фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова направил на СВО 2830 единиц спецтехники, в том числе бронемашины, квадрокоптеры, комплекты экипировки, антидроны и другую технику. Также, по словам главы региона, фондом направлено почти 30 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРамзан КадыровРоссия
 
 
