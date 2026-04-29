Чеченские бойцы достойно сражаются в зоне СВО, заявил Путин

Он отметил, что свыше 71 тысячи человек из Чечни принимают участие в СВО, из них свыше 20 тысяч - добровольцы.

Кроме того, на встрече Кадыров рассказал, что региональный общественный фонд имени Ахмата-хаджи Кадырова направил на СВО 2830 единиц спецтехники, в том числе бронемашины, квадрокоптеры, комплекты экипировки, антидроны и другую технику. Также, по словам главы региона, фондом направлено почти 30 тысяч тонн гуманитарной помощи.