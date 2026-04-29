Пауза в общении Путина и Трампа продлилась 51 день

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пауза в телефонном общении президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продлилась 51 день, подсчитал корреспондент РИА Новости.
Предыдущий разговор президенты провели 9 марта, он состоялся по инициативе американской стороны. Тогда акцент был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.
Ранее Трамп сообщил, что продолжает общение с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что Кремль всегда рассказывает о телефонных разговорах двух лидеров.