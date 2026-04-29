Путин предупредил Трампа о последствиях возобновления акций против Ирана
20:41 29.04.2026
Путин предупредил Трампа о последствиях возобновления акций против Ирана

Ушаков: Путин сказал Трампу, что атаки на Иран приведут к пагубным последствиям

© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Владимир Путин предупредил Дональда Трампа о последствиях возобновления акций против Ирана.
  • По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Путин заявил, что такие действия приведут к крайне пагубным последствиям для всего мирового сообщества.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что возобновление силовых акций против Ирана приведет к крайне пагубным последствиям для всего мирового сообщества, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Президент России обратил внимание на неизбежные крайне пагубные последствия не только для Ирана и его соседей, но и для всего международного сообщества, если США и Израиль снова перейдут к силовым акциям", - сказал Ушаков журналистам.
РоссияСШАИранЮрий УшаковВладимир ПутинДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
