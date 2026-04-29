Путин предупредил Трампа о последствиях возобновления акций против Ирана

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что возобновление силовых акций против Ирана приведет к крайне пагубным последствиям для всего мирового сообщества, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.