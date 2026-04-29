Путин решительно осудил попытку покушения на Трампа

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин решительно осудил попытку покушения на президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Российский лидер решительно осудил это преступление, подчеркнув, в частности, неприемлемость любых форм политически мотивированного насилия", - сказал Ушаков журналистам.