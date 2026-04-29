Песков ответил на вопрос о встрече Путина с археологом Бутягиным

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с вернувшимся на родину археологом Александром Бутягиным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли глава государства принять Бутягина в Кремле.