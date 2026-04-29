Путин неоднократно получал доклады о ситуации в Туапсе, заявили в Кремле
12:44 29.04.2026
Путин неоднократно получал доклады о ситуации в Туапсе, заявили в Кремле

Песков: Путин несколько раз получал доклады от главы МЧС о ситуации в Туапсе

© РИА Новости / МЧС РФ | Перейти в медиабанкГлава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место тушения пожара в городе Туапсе
Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место тушения пожара в городе Туапсе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин несколько раз получал доклады о ситуации в Туапсе от главы МЧС Александра Куренкова.
  • Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник несколько раз получал доклады от главы МЧС Александра Куренкова о ситуации в Туапсе, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера получал несколько раз доклады от Куренкова президент. Куренков по поручению президента незамедлительно направился на место аварии, произошедшей после ударов киевского режима", - сказал Песков журналистам.
Как ранее сообщил оперштаб Краснодарского края, на территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня. Оперштаб во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на НПЗ. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В Туапсе локализовали пожар на нефтеперерабатывающем заводе
Вчера, 09:40
 
ТуапсеРоссияКраснодарский крайДмитрий ПесковВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
