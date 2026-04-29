Федор Конюхов назвал свое любимое место в России
Федор Конюхов назвал свое любимое место в России

Федор Конюхов назвал Сергиев Посад своим самым любимым местом в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путешественник Федор Конюхов назвал Сергиев Посад своим самым любимым местом в России.
  • В Сергиевом Посаде у Конюхова есть домик и четыре сотки земли.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Путешественник Федор Конюхов назвал Сергиев Посад своим самым любимым местом, которое никогда ни на что не променяет.
"Где бы я ни был, самое большое, самое любимое место у меня - это Сергиев Посад, у меня там есть домик, у меня там четыре сотки земли", - рассказал Конюхов, отвечая на вопросы участников марафона "Знание.Первые".
"Я говорю, что это место я никогда не променяю", - добавил путешественник.
Также, говоря о единстве народов России, Конюхов отметил, что побывал во многих уголках страны.
"Где бы я ни был, я знаю, что все, что я делаю, это все для России. А Россия - это не только национальности, это все мы. И у нас нет больших или малых. Для меня слово "единство" - это Россия. Россия - это все", - отметил Конюхов.
