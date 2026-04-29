Жара в ЛЧ: Сафонов пропустил от "Баварии" четыре, но "ПСЖ" забил пять!

Французский "Пари Сен-Жермен", ворота которого защищает вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов, в противостоянии с девятью голами одолел мюнхенскую "Баварию" в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт — о драме в Париже, которая обязательно войдет в историю главного клубного турнира Старого Света.
Скрытый финал
При всем уважении ко второй полуфинальной паре (завтра в ЛЧ сыграют мадридский "Атлетико" и лондонский "Арсенал") именно немцы и французы видятся главными фаворитами нынешнего розыгрыша турнира. Мюнхенцы уже стали чемпионами Германии и рвутся навстречу Кубку страны и первому "ушастому" трофею с 2020 года (кстати, в том "пандемийном" финале в Лиссабоне был повержен как раз "ПСЖ"), а игроки Луиса Энрике очень близки к тому, чтобы защитить звание лучшей команды Европы.
Стоит отметить, что команды частенько встречаются в последние годы. В 1/4 финала ЛЧ весной 2021-го парижане прошли "Баварию", двумя годами позже на стадии 1/8 финала была лучше уже "немецкая машина". С 2024 года мюнхенцы дважды побеждали "ПСЖ" на общем этапе Лиги чемпионов, но вылетали от французов на клубном чемпионате мира в США... В общем, шикарная история противостояний.
Мы же отметим, что Матвей Сафонов уже играл против "Баварии" в воротах "ПСЖ" полтора года назад, и тогда единственный гол в матче на "Альянц Арене" был на совести воспитанника "Краснодара".
Пять голов за 45 минут
Столько в первых таймах матчей полуфинала ЛЧ команды не забивали! Насыщенный прессинг "Баварии" и игра на фланге Майкла Олисе привели к тому, что именно гости открыли счет: Вильям Пачо в своей штрафной сфолил на Луисе Диасе, и Гарри Кейн с 11-метровой отметки разложил Сафонова и мяч по разным углам. У англичанина 13 голов в 12 матчах ЛЧ!
Проснулся "ПСЖ" быстро. Сафонов выручил при выходе один на один, а Усман Дембеле с "Золотым мячом" свидание с вратарем запорол… Нашлись у хозяев другие герои. На 24-й минуте Хвича Кварацхелия классически сместился к центру штрафной и точно пробил обводящим в дальний — 1:1. А на 33-й "ПСЖ" и вовсе повел: невысокий Жуан Невеш после подачи Дембеле с углового забил головой.
Но преимущество было недолгим. Незадолго до перерыва неудержимый Олисе расстрелял Сафонова по центру.
Майкл Олисе
Впрочем, до перерыва "Бавария" не дотерпела и пропустила третий. Альфонсо Дэвис выставил руку, и в нее как назло прилетел мяч. Пенальти подошел бить Дембеле и не сплоховал, хотя Мануэль Нойер угадал угол, но чуть-чуть не дотянулся. Отметим, что голов могло быть больше, если бы у Парижа Дезире Дуэ попадал в створ, а Александр Павлович не забывал заряжать после сольных проходов.
И "Бавария" посыпалась...
Никто не мог подумать, что перерыв так скажется на победителях Бундеслиги, однако на поле вернулась совсем другая команда. Поначалу пободались на равных, а потом началось доминирование парижан: за три минуты дубли оформили Хвича и Дембеле! Семь голов за час великой битвы на "Стад де Пренс".
Усман Дембеле и Хвича Кварацхелия
А потом воскресла!
Не пропускавшая пять в еврокубках более тридцати лет "Бавария" поняла, что с таким счетом в Мюнхене ловить нечего и пошла за камбэком. Для сотворения которого не хватило всего одного гола: на 66-й минуте Дайо Юпамекано воспользовался неуверенным выходом из ворот Сафонова и подправил мяч в угол, и почти сразу Матвея в четвертый раз огорчил Луис Диас.
Безумие! Слишком поверили в себя парижане, и были наказаны за это немецким гегемоном.
28 апреля 2026 • начало в 22:00
Завершен
24’ • Хвича Кварацхелия
(Дезире Дуэ)
33’ • Жуан Невеш
45’ • Усман Дембеле (П)
56’ • Хвича Кварацхелия
58’ • Усман Дембеле
(Дезире Дуэ)
17’ • Гарри Кейн (П)
41’ • Майкл Олисе
(Александар Павлович)
65’ • Дайо Упамекано
68’ • Луис Диас
Хочется, чтобы матч никогда не заканчивался
Но финальный свисток главный судья Сандро Шерер дал — "ПСЖ", попавший в концовке матча в крестовину и чуть не потерявший из-за травмы Ашрафа Хакими, все же забрал победу и в следующую среду начнет матч в Мюнхене с небольшим преимуществом. Нас ждет не менее классная встреча двух грандов, не сомневайтесь!
Интересный факт от портала Opta: Нойер сегодня не сделал ни одного сейва, а из десяти ударов в створ девять в итоге привели к голу.
* * *
Мы же пока сконцентрируемся на противостоянии "Атлетико" и "Арсенала", которые сегодня и 5 мая будут оспаривать вторую путевку в финал в Будапеште. Эти команды, в отличие от "Баварии" и "ПСЖ", в Лиге чемпионов ни разу не побеждали, но опыт игры в решающей встрече турнира имеют: испанцы бились в финале в 2014 и 2016 годах, а англичане — в 2006-м.