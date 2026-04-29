Судно-носитель БПЛА могут применить против России, заявил эксперт

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первый в Европе корабль-носитель беспилотников, который построили для флота Португалии, может быть задействован в антироссийских провокациях по требованию НАТО, заявил РИА Новости португальский аналитик Алешандри Геррейру.
Ранее в Румынии спустили на воду первый в Европе корабль-носитель БПЛА, построенный для ВМС Португалии. Корабль D. João II (Жуан II) может перевозить воздушные, подводные и наземные беспилотники. Официальная передача корабля португальскому флоту ожидается в первой половине 2027 года.
"Я нисколько не сомневаюсь в том, что эти средства могут быть задействованы НАТО для антироссийских провокаций", - сказал Геррейру.
Он подчеркнул, что вся военная промышленность стран НАТО направлена против России. Хотя РФ на деле никому не угрожает, в качестве угрозы ее выставляют даже в Португалии, добавил эксперт.
"Если НАТО какая-то страна альянса запросит использование упомянутого (корабля - ред.) или любого другого португальского вооружения, все это будет использовано для провокаций против России, организации таких инцидентов, целью которых будет вызвать российский ответ", - отметил Геррейру.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.