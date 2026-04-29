Судно-носитель БПЛА могут применить против России, заявил эксперт

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Первый в Европе корабль-носитель беспилотников, который построили для флота Португалии, может быть задействован в антироссийских провокациях по требованию НАТО, заявил РИА Новости португальский аналитик Алешандри Геррейру.

"Если НАТО какая-то страна альянса запросит использование упомянутого (корабля - ред.) или любого другого португальского вооружения, все это будет использовано для провокаций против России, организации таких инцидентов, целью которых будет вызвать российский ответ", - отметил Геррейру.