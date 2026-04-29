Рейтинг@Mail.ru
Какое проклятие висело над родом Романовых и кто его наложил
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:26 29.04.2026 (обновлено: 18:50 29.04.2026)

Какое проклятие висело над родом Романовых и кто его наложил

© РИА Новости / Игорь Руссак | Перейти в медиабанкЗимний дворец
Зимний дворец - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в медиабанк
Зимний дворец
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. После пяти дней агонии полусумасшедшая от боли Наталья Алексеевна, жена императора Павла I, проклинает его и весь род Романовых перед своей смертью. Словно в подтверждение ее слов, спустя много веков императорский род прервался.
Совпадение? Или реальное проклятие?

Идиллия, разрушенная одной изменой

Императрица Екатерина II сама выбрала невесту для сына — принцессу Вильгельмину Гессен-Дармштадтскую, красивую, умную, добрую. Павел влюбился без памяти. Он боготворил эту изящную, остроумную женщину, которая к тому же смело критиковала крепостное право.
Но Вильгельмина имела собственное представление о браке. Она не отвечала мужу взаимностью и нашла утешение на стороне — с графом Андреем Разумовским, другом Павла. Вся придворная знать шептала о тайных вечерах в покоях великой княгини.
Все знали о тайном увлечении принцессы, кроме одного человека — Павла. Он был так влюблен, что отвергал любые намеки на измену.
© РИА Новости / А. Свердлов | Перейти в медиабанкПортрет цесаревича Павла Петровича
Портрет цесаревича Павла Петровича - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / А. Свердлов
Перейти в медиабанк
Портрет цесаревича Павла Петровича

Месть всему роду

В апреле 1776 года роды Вильгельмины проходят очень плохо. Мать мучилась пять суток, но спасти новорожденного не удалось. По одной версии, сама Екатерина дала указание врачам не вмешиваться.
В какой-то момент, когда рассудок уже сломался от страданий, Наталья Алексеевна — так ее назвали в России — прокляла мужа и всю династию. По свидетельствам очевидцев, она кричала, что Павел и его род заплатят за ее смерть собственной кровью.

Сбывается невозможное

Вильгельмина заглянула в будущее своего мужа. Павел I был убит в собственной спальне ровно через 25 лет при дворцовом перевороте.
Его сын Александр I пережил отца, но вот внук Павла — Александр II, женившийся на гессенской принцессе Марии Александровне (двоюродной внучатой племяннице Вильгельмины), пал в 1881-м. Народовольцы разорвали его бомбой на улице.
Сергей Александрович, сын Александра II, женился на принцессе Елизавете Гессен-Дармштадтской и был взорван бомбой Каляева в 1905 году.
Последний император Николай II, женившийся на Александре Федоровне (также гессенской принцессе), разделил участь семьи в подвале Ипатьевского дома в 1918-м.
© Public domain Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года
Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Public domain
Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года

Реальность или самовнушение?

Историки развели руками, а мистики начали искать закономерности. Может быть, это была просто галлюцинация умирающей женщины, которую история превратила в легенду. Может быть, совпадение — мужской линии Романовых просто не повезло, и все эти трагедии произошли независимо друг от друга.
Один факт остается неоспоримым: после появления в доме Романовых "гессенских муз" — немецких принцесс из Гессена — золотой век монархии закончился.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала