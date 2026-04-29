Какое проклятие висело над родом Романовых и кто его наложил

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. После пяти дней агонии полусумасшедшая от боли Наталья Алексеевна, жена императора Павла I, проклинает его и весь род Романовых перед своей смертью. Словно в подтверждение ее слов, спустя много веков императорский род прервался.

Совпадение? Или реальное проклятие?

Идиллия, разрушенная одной изменой

Императрица Екатерина II сама выбрала невесту для сына — принцессу Вильгельмину Гессен-Дармштадтскую, красивую, умную, добрую. Павел влюбился без памяти. Он боготворил эту изящную, остроумную женщину, которая к тому же смело критиковала крепостное право.

Но Вильгельмина имела собственное представление о браке. Она не отвечала мужу взаимностью и нашла утешение на стороне — с графом Андреем Разумовским, другом Павла. Вся придворная знать шептала о тайных вечерах в покоях великой княгини.

Все знали о тайном увлечении принцессы, кроме одного человека — Павла. Он был так влюблен, что отвергал любые намеки на измену.

Месть всему роду

В апреле 1776 года роды Вильгельмины проходят очень плохо. Мать мучилась пять суток, но спасти новорожденного не удалось. По одной версии, сама Екатерина дала указание врачам не вмешиваться.

В какой-то момент, когда рассудок уже сломался от страданий, Наталья Алексеевна — так ее назвали в России — прокляла мужа и всю династию. По свидетельствам очевидцев, она кричала, что Павел и его род заплатят за ее смерть собственной кровью.

Сбывается невозможное

Вильгельмина заглянула в будущее своего мужа. Павел I был убит в собственной спальне ровно через 25 лет при дворцовом перевороте.

Его сын Александр I пережил отца, но вот внук Павла — Александр II, женившийся на гессенской принцессе Марии Александровне (двоюродной внучатой племяннице Вильгельмины), пал в 1881-м. Народовольцы разорвали его бомбой на улице.

Сергей Александрович, сын Александра II, женился на принцессе Елизавете Гессен-Дармштадтской и был взорван бомбой Каляева в 1905 году.

Последний император Николай II, женившийся на Александре Федоровне (также гессенской принцессе), разделил участь семьи в подвале Ипатьевского дома в 1918-м.

© Public domain Комната в подвале дома Ипатьева, где была расстреляна царская семья в ночь с 16 на 17 июля 1918 года

Реальность или самовнушение?

Историки развели руками, а мистики начали искать закономерности. Может быть, это была просто галлюцинация умирающей женщины, которую история превратила в легенду. Может быть, совпадение — мужской линии Романовых просто не повезло, и все эти трагедии произошли независимо друг от друга.