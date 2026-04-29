12:21 29.04.2026
В Приморье осудили мужчину, из грузовика которого выпали две девочки

В Приморье мужчина получил 2,5 года колонии-поселения за гибель школьницы

© Прокуратура Приморского краяГрузовик, из которого вывалились две девочки в Приморье
  • Жителя Приморья, из грузовика которого выпали две школьницы, приговорили к 2,5 года колонии-поселения.
  • Одна из девочек сильно ударилась головой и умерла в больнице.
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр - РИА Новости. Житель Приморья, из грузовика которого во время проведения школьного мероприятия выпали две ученицы, одна из которых затем умерла, приговорили к 2,5 годам колонии-поселения, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.
Суд установил, что осенью 2025 года житель приморского села Покровка приехал с женой и дочкой на личном грузовике на школьное мероприятие. По просьбе других родителей и школьников он согласился покатать детей в кузове грузовика. Во время движения из машины выпали две девочки: одна из них сильно ударилась головой и впоследствии скончалась в больнице.
"Подсудимый признал свою вину в инкриминируемом деянии. Суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с самостоятельным следованием, а также удовлетворил заявленные иски потерпевших о причинении морального вреда на сумму три миллиона рублей", - сообщила Оленева.
Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения).
