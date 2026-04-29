Прилепин рассказал, как отреагировал на решение сына отправиться на фронт

Краткий пересказ от РИА ИИ Писатель Захар Прилепин рассказал, что принял решение сына отправиться на передовую как данность.

Прилепин также отметил, что его сын хочет продлить контракт, но он советует ему получить военное образование.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Писатель и военнослужащий Захар Прилепин рассказал РИА Новости, что решение своего сына Игната заключить договор с Минобороны РФ и отправиться на передовую он принял как данность.

"Сын взрослый, отслужил в армии, сам принял решение. Я принял это как данность", - сказал он.

Игнат Прилепин заключил контракт с добровольческим корпусом на полгода, из которых пять месяцев уже отслужил в зоне специальной военной операции в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня".

"Хочет продлевать, но я пытаюсь объяснить ему очевидное: противостояние - это надолго, и если он хочет идти по военной стезе, лучше тогда получить военное образование и заниматься этим профессионально", - отметил Прилепин.

Он добавил, что они с сыном служат в разных подразделения и на разных участках фронта.