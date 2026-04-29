Прилепин рассказал, как отреагировал на решение сына отправиться на фронт - РИА Новости, 29.04.2026
14:09 29.04.2026 (обновлено: 14:25 29.04.2026)
Прилепин рассказал, как отреагировал на решение сына отправиться на фронт

РИА Новости: Прилепин принял решение сына отправиться на передовую как данность

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Писатель Захар Прилепин рассказал, что принял решение сына отправиться на передовую как данность.
  • Прилепин также отметил, что его сын хочет продлить контракт, но он советует ему получить военное образование.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Писатель и военнослужащий Захар Прилепин рассказал РИА Новости, что решение своего сына Игната заключить договор с Минобороны РФ и отправиться на передовую он принял как данность.
"Сын взрослый, отслужил в армии, сам принял решение. Я принял это как данность", - сказал он.
Игнат Прилепин заключил контракт с добровольческим корпусом на полгода, из которых пять месяцев уже отслужил в зоне специальной военной операции в штурмовом отряде диверсионно-разведывательного подразделения "Родня".
"Хочет продлевать, но я пытаюсь объяснить ему очевидное: противостояние - это надолго, и если он хочет идти по военной стезе, лучше тогда получить военное образование и заниматься этим профессионально", - отметил Прилепин.
Он добавил, что они с сыном служат в разных подразделения и на разных участках фронта.
"Я осмысленно пошел на это, чтобы дергаться поменьше. Впрочем, не помогло. Я, конечно, очень волнуюсь, тем более, что потери в его подразделении постоянные, а задачи очень непростые", - заключил он.
Захар ПрилепинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
