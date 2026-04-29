В Омской области раскрыли два преступления 28 летней давности

ОМСК, 29 апр - РИА Новости. Следователи выяснили, что к двум убийствам, совершенным в Омской области 28 лет назад, причастен преступник по кличке "Паук", сообщили РИА Новости в СУСК РФ по Омской области.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе регионального СК, всего у преступника на счету 19 убийств, некоторые из которых он совершал на почве гомофобии. Сразу преступления раскрыть не удалось. Была создана следственная группа из числа опытных следователей и следователей-криминалистов. Они тщательно изучили материалы уголовных дел и вещественные доказательства. Это помогло найти преступника, который с 2001 года на основании решения суда содержится на принудительном психиатрическом лечении. Уголовное дело готовится к передаче в суд.