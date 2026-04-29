17:46 29.04.2026
Помощью гарантийного фонда воспользовались 18 хабаровских предприятий

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. За последний год с помощью поручительства гарантийного фонда Хабаровского края 18 предприятий пищевой промышленности региона привлекли около 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Заемные деньги компании вкладывали в сырье и оборудование, упаковку, а также пополняли оборотные средства. Поддержка бизнесу оказывается в рамках президентского нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" федерального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Для развития производства и закупки оборудования компаниям МСП требуются значительные средства – зачастую это означает привлечение кредитов", – рассказала директор гарантийного фонда Хабаровского края Елена Литвина, ее слова приводит пресс-служба.
По словам Литвиной, если не хватает залоговой суммы или второго поручителя, на помощь приходит гарантийный фонд.
"За последний год 18 пищевых предприятий края с нашей поддержкой привлекли около 250 миллионов рублей. Инвестиции позволили нарастить выпуск чая, кофе, рыбных и овощных консервов, готовой еды и полуфабрикатов, мясной, хлебобулочной и кондитерской продукции", – подчеркнула директор.
В гарантийном фонде Хабаровского края с марта этого года увеличен лимит поручительства – до 100 миллионов рублей. Также расширен перечень получателей поддержки на льготных условиях – в их число вошли социальные предприниматели, малые технологические компании, предприятия сельского хозяйства и рыболовства, производители лекарственных средств и медицинских материалов, а также организации из сфер гостиничного бизнеса, транспорта и хранения, креативных индустрий.
Чтобы воспользоваться поручительством фонда, предпринимателю достаточно обратиться в банк, финансовый фонд или лизинговую компанию. Кредитная организация сама оценит риски и в случае нехватки у заемщика залога предложит услуги гарантийного фонда.
