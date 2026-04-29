Правительство одобрило проект о налогообложении операций с цифровой валютой
19:45 29.04.2026 (обновлено: 21:02 29.04.2026)
Правительство одобрило проект о налогообложении операций с цифровой валютой

Дом правительства России
Дом правительства России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство одобрило законопроект, регулирующий налогообложение операций с цифровой валютой.
  • Поправки станут следующим шагом в создании комплексной правовой базы для цифровых активов в России.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Правительство одобрило законопроект, регулирующий налогообложение операций с цифровой валютой.
«
"На заседании правительства одобрены поправки, синхронизирующие положения Налогового кодекса с проектом федерального закона, которым устанавливается комплексное регулирование организации и обращения цифровых валют и цифровых прав", — говорится на сайте Минфина.
Поправки станут следующим шагом в создании комплексной правовой базы для цифровых активов в России.
«

"Регулирование этой отрасли входит в план по обелению отдельных секторов экономики. Оно обеспечит прозрачность рынка и защиту прав его участников, установит надлежащий уровень безопасности совершения сделок, повысит интерес инвесторов к этой сфере и укрепит позиции России в развитии цифровой экономики", — отмечается в публикации.

Доходы и расходы по операциям с цифровой валютой (кроме майнинга) в рамках внешнеторговых договоров будут учитываться в общей налоговой базе по налогу на прибыль. Иностранные цифровые права будут приравниваться к цифровой валюте.
Вводятся критерии признания долговых ЦФА обращающимися на российском организованном (биржевом) рынке — по аналогии с правилами для ценных бумаг.
Компании смогут учитывать в налоговой базе доходы и расходы от выкупа долговых ЦФА с российского биржевого рынка, даже если сделка прошла вне биржи, но ее цена близка к средневзвешенной биржевой котировке того же дня.
Налоговыми агентами по НДФЛ будут выступать брокеры и доверительные управляющие, осуществляющие выплаты по операциям с цифровой валютой и иностранными цифровыми правами.
Для физлиц вводится возможность сальдирования — зачета положительного и отрицательного финансового результата по операциям с цифровой валютой и иностранными цифровыми правами в пределах одного налогового периода (без переноса убытков на будущие периоды).
Поправками в НК России предлагается освободить от НДС реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, которые удостоверяют только денежные требования, а также услуги цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровой валюты.
