Пожар в постройке в Ленинском районе в Нижнем Новгороде

Названа причина пожара в Нижнем Новгороде, где погибли 200 собак

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апр – РИА Новости. Причиной пожара в надворной постройке в Нижнем Новгороде, в результате которого погибли 200 собак, стали нарушения при топке печи, сообщили журналистам в МЧС региона.

Ранее ведомство сообщило, что утром в среду на улице Воронихина загорелась надворная постройка на площади 50 квадратных метров. По словам хозяйки, в результате пожара погибли 200 собак. Помещение использовалось для разведения чихуахуа.