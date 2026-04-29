Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Пять человек задержали по делу о пожаре в новостройке в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ По делу о пожаре в новостройке на севере Москвы задержали пятерых человек.

Среди них — бенефициар и гендиректор компании-застройщика, а также сотрудники подразделений генерального подрядчика.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пять человек задержали после пожара в новостройке на севере Москвы, сообщил СК России.

« "Задержаны пять подозреваемых в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек", — говорится в публикации на платформе "Макс".

Среди взятых под стражу бенефициар и гендиректор компании-застройщика, директор по строительству, руководитель отдела общестроительных работ и производитель работ генерального подрядчика.

Накануне на втором и третьем этажах новостройки на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка вспыхнул пожар. Возгоранию присвоили самый высокий уровень сложности.

В здании была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, не работали системы пожарной сигнализации и пожаротушения. На одном из этажей хранилось легковоспламеняющееся сырье, а также размещалось порядка 20 бытовок из горючего материала, не имеющих окон и вентиляции.