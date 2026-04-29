Пять человек задержали по делу о пожаре в новостройке в Москве

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 29.04.2026 (обновлено: 16:17 29.04.2026)
Пять человек задержали по делу о пожаре в новостройке на севере Москвы

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По делу о пожаре в новостройке на севере Москвы задержали пятерых человек.
  • Среди них — бенефициар и гендиректор компании-застройщика, а также сотрудники подразделений генерального подрядчика.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Пять человек задержали после пожара в новостройке на севере Москвы, сообщил СК России.
"Задержаны пять подозреваемых в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть восьми человек", — говорится в публикации на платформе "Макс".

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожар в строящемся здании в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Среди взятых под стражу бенефициар и гендиректор компании-застройщика, директор по строительству, руководитель отдела общестроительных работ и производитель работ генерального подрядчика.
Накануне на втором и третьем этажах новостройки на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка вспыхнул пожар. Возгоранию присвоили самый высокий уровень сложности.
В здании была заблокирована одна из двух эвакуационных лестниц, не работали системы пожарной сигнализации и пожаротушения. На одном из этажей хранилось легковоспламеняющееся сырье, а также размещалось порядка 20 бытовок из горючего материала, не имеющих окон и вентиляции.
СК России возбудил дело о нарушении правил безопасности, ход расследования контролирует прокуратура.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Бастрыкин запросил доклад о пожаре в строящемся здании в Москве
28 апреля, 19:43
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала