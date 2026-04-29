Правоохранители назвали предварительную причину пожара на севере Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Причиной пожара в новостройке на севере Москвы, предварительно, могло стать короткое замыкание, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Пожар в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке произошел во вторник, он был потушен на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.
"По предварительным данным, возгорание произошло на третьем этаже в бытовке для рабочих из-за короткого замыкания", - рассказал собеседник агентства.
В прокуратуре Москвы уточнили РИА Новости, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.
