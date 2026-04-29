Правоохранители назвали предварительную причину пожара на севере Москвы

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Причиной пожара в новостройке на севере Москвы, предварительно, могло стать короткое замыкание, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Пожар в строящемся здании в 3-м Балтийском переулке произошел во вторник, он был потушен на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.