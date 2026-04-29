Россияне начнут получать детские пособия за май в конце апреля

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Социальный фонд России начнет перечислять единое пособие на детей до наступления майских праздников, средства поступят на счета семей 29-30 апреля, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Учитывая тот факт, что единое пособие, как правило, выплачивается 3-го числа, то в связи с праздничными и выходными днями (1-3 мая) выплата будет перечислена еще до них – 29 или 30 апреля", - сказал Балынин.
Пресс-служба Соцфонда РФ ранее сообщила, что досрочно средства перечислят семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Если пособие доставляет почта, выплата пройдет в мае и продлится до 25-го числа по графику работы отделений "Почты России" в каждом регионе.
