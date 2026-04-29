Пошлина за турецкий ВНЖ подорожала для россиян почти в 15 раз

СТАМБУЛ, 29 апр – РИА Новости. Турецкие власти увеличили почти в 15 раз стоимость оформления вида на жительство для россиян, теперь туристический ВНЖ на год обойдется в сумму не менее 620 долларов, сообщили РИА Новости юристы, занимающиеся подготовкой документов для ВНЖ.

Пошлина складывается из сбора за оформление карточки (964 лиры или 21 доллар на данный момент) и сбора за ВНЖ. В конце 2025 года корреспондент РИА Новости оплачивал пошлину в размере 1875 лир, к январю она превысила 2 тысячи лир. Для детей сумма пошлины меньше примерно на 25%.

"Сумма пошлины для оформления ВНЖ на два года со вчерашнего дня составляет 57 тысяч 899 лир (1284 доллара - ред.) за взрослого россиянина вместо 6,5 тысяч лир (144 доллара - ред.), на один год – более 28 тысяч лир (620 долларов - ред.) вместо 2 тысяч (44 доллара - ред.), такие суммы отображаются в анкетах подающих заявки", - сообщили юристы, предоставив фотографии анкет российских граждан с указанием новых сумм.

ВНЖ для несовершеннолетнего россиянина теперь стоит более 29,4 тысячи лир (637 долларов).

В службе поддержки иностранцев при Департаменте миграции отказались прокомментировать РИА Новости увеличение пошлины, отметив, что "ее стоимость варьируется в зависимости от типа ВНЖ, гражданства иностранца, возраста и других критериев".

На официальном сайте департамента тем временем появилась информация о методах подсчета пошлины, действующих с 1 января – тем не менее, вступили они в силу, по всей видимости, лишь в конце апреля.

"Стоимость карточки ВНЖ составляет 964 лиры... Сбор за первый месяц ВНЖ составляет от 653 лир (14 долларов - ред.) до 3359 лир (74 доллара - ред.), а за каждый последующий месяц – 2232 лиры (49 долларов - ред.)", - говорится в документе.

Турцию за 2025 год покинули более 11% постоянно проживающих в стране россиян, выяснило ранее РИА Новости на основе официальной статистики. По данным на 24 апреля в Турции находятся более 74 тысяч россиян с ВНЖ.