Кризис вокруг Ирана угрожает производству полупроводников, пишет Bloomberg

14:24 29.04.2026
Bloomberg: эскалация на Ближнем Востоке угрожает производству полупроводников

Сотрудник лаборатории работает над микроэлектроникой. Архивное фото
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Эскалация на Ближнем Востоке грозит мировому производству полупроводников из-за риска дефицита важного компонента, производимого на основе нефтепродуктов, сообщает информационное агентство Bloomberg.
"PGMEA - особый вид краски на основе нефтепродукта нафты, также известный как фоторезист, - стало сложнее найти с момента начала конфликта на Ближнем Востоке два месяца назад... Его дефицит грозит новым обострением проблем в цепочке поставок", - говорится в статье.
Суда, прошедшие Ормузский пролив, в Мумбае, Индия - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Были да сплыли. В Ормузе "утонули" десятки миллиардов евро
24 апреля, 08:00
Ацетат метилового эфира пропиленгликоля (PGMEA), применяется как фоторезист - полимерный светочувствительный материал, который необходим для создания микроэлектронных изделий.
В материале отмечается, что производство полупроводников сосредоточено в Восточной Азии, поэтому при таком развитии событий сначала сбои будут заметны именно там.
Более того, по мнению агентства, дефицит PGMEA уже может сказываться, по крайней мере если исходить из последних корпоративных отчётов.
Так, японский производитель кремниевых пластин Shin-Etsu Chemical не опубликовал годовой прогноз, сославшись на ограничения поставок и колебания цен на энергоносители и сырье, вызванные ситуацией на Ближнем Востоке. Вместе с тем Shin-Etsu Chemical отчиталась о снижении на 13% операционной прибыли в прошлом квартале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Такого кризиса история еще не знала
23 апреля, 08:00
Впрочем, как отмечает Рамиро Пальма (Ramiro Palma) из Boston Consulting Group, на фоторезисты приходится около 15% общей стоимости производства микросхем, а вся цепочка создания стоимости обладает значительной способностью компенсировать повышение цен, передаёт агентство. В связи с этим эксперт не ожидает, что дефицит существенно повлияет на производство.
Эскалация на Ближнем Востоке привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Это привело к росту цен сырье в мире, в том числе на нефть, газ, уголь, удобрения, алюминий и другие товары.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Из Персидского залива надвигается кислотный шторм
22 апреля, 08:00
 
