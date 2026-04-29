В Белом доме уже не могут вспомнить, когда говорили об Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа не могут вспомнить, когда в последний раз там поднималась тема переговоров по Украине, главные переговорщики по украинскому урегулированию сейчас заняты вопросом Ирана, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.