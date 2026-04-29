10:03 29.04.2026
В Белом доме уже не могут вспомнить, когда говорили об Украине, пишут СМИ

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа не могут вспомнить, когда в последний раз там поднималась тема переговоров по Украине.
  • Главные американские переговорщики по вопросам украинского урегулирования, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, в основном работают по Ирану.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Чиновники в администрации президента США Дональда Трампа не могут вспомнить, когда в последний раз там поднималась тема переговоров по Украине, главные переговорщики по украинскому урегулированию сейчас заняты вопросом Ирана, пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
Как отметил высокопоставленный чиновник Белого дома, на которого ссылается газета, Иран определенно стал главным приоритетом у руководства США. Источник также отметил, что главные американские переговорщики по вопросам украинского урегулирования, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, в основном работают по Ирану. При этом американский чиновник отметил, что некоторая связь с российскими и украинскими коллегами продолжается.
Женщина с иранским флагом в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
"Подпишет бумагу". В США предупредили о риске фальшивого мира с Ираном
Вчера, 07:09
"В администрации (президента - ред.) США некоторые помощники не смогли вспомнить, когда в последний раз поднималась тема мирных переговоров между Россией и Украиной", - пишет издание.
Помимо этого, по данным чиновника, интерес президента США к сотрудничеству с коллегами из НАТО по Украине снизился из-за недовольства европейскими союзниками, которые отказались присоединиться к действиям США против Ирана.
Второй чиновник Белого дома, однако, предупредил, что не стоит спешить с выводом о том, что Трамп не возобновит усилия по заключению мирного соглашения между Россией и Украиной после урегулирования конфликта с Ираном.
"То, что он (Трамп - ред.) сейчас не сосредоточен на этом, не означает, что это перестало быть важным приоритетом", - заявил он.
С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
"Мы все испортили": в США сделали внезапное признание об Украине
Вчера, 07:01
 
В миреСШАУкраинаИранДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерPoliticoНАТО
 
 
