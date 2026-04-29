Следствие по делу о покушении на генерала Алексеева продлили до 6 августа

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Срок следствия по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева продлен до 6 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Сегодня суд рассматривает ходатайство о продлении фигурантам, в том числе исполнителю покушения Любомиру Корбе, меры пресечения.
"Срок следствия продлен до 6 августа", - заявил следователь в суде.
Киевские киллеры приблизили капитуляцию Украины
9 февраля, 08:00
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется. Руководитель Алексеева Игорь Костюков в апреле рассказал, что тот планирует вернуться на службу.
По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Ещё одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.