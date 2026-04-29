Следствие по делу о покушении на генерала Алексеева продлили до 6 августа - РИА Новости, 29.04.2026
15:06 29.04.2026 (обновлено: 15:11 29.04.2026)
Следствие по делу о покушении на генерала Алексеева продлили до 6 августа

Суд продлил следствие по делу о покушении на генерала Алексеева до 6 августа

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Владимира Алексеева
Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Владимира Алексеева - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Автомобиль Следственного комитета РФ у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Владимира Алексеева. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Срок следствия по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева продлили до 6 августа.
  • Любомира Корбу, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта против генерала, задержали в Дубае и передали России.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Срок следствия по делу о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева продлен до 6 августа, передает корреспондент РИА Новости из зала Замоскворецкого суда Москвы.
Сегодня суд рассматривает ходатайство о продлении фигурантам, в том числе исполнителю покушения Любомиру Корбе, меры пресечения.
"Срок следствия продлен до 6 августа", - заявил следователь в суде.
Киевские киллеры приблизили капитуляцию Украины
9 февраля, 08:00
Шестого февраля в жилом доме в Москве было совершено покушение на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, его госпитализировали. В середине марта директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Алексеев поправляется. Руководитель Алексеева Игорь Костюков в апреле рассказал, что тот планирует вернуться на службу.
Любомира Корбу, прибывшего в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта, задержали в Дубае и передали РФ, где он уже был заочно арестован. Также были заключены под стражу Виктор Васин и его сын Павел.
По данным СК, Виктор, руководствуясь "террористическим мотивом", арендовал квартиру исполнителю покушения Корбе, обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. Павел отвечал за машины, используемые для наружного наблюдения и изъятия оружия из схрона, приобрел средства технического контроля и трекер, а также помогал в сборе сведений об адресах проживания и автомобилях объектов слежки.
Ещё одна соучастница покушения Зинаида Серебрицкая скрылась на территории Турции, она заочно арестована.
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Павел Васин в Замоскворецком суде - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Фигурант дела о покушении на генерала Алексеева отказался от показаний
2 апреля, 15:51
 
