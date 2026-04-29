Погода на майские праздники — 2026: прогноз на 1 и 9 Мая

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Май 2026 года будет месяцем температурных сюрпризов. Синоптики предупреждают: расслабляться даже после недавних снегопадов рано. Вместо ожидаемого устойчивого весеннего тепла Россию ждут погодные "качели".

Погода на майские праздники — 2026

Весна в этом году пришла с задержкой. Специалисты Гидрометцентра утверждают, что сильных морозов, как в 2024-м, в этом году не ожидается. Однако перепады температур будут неизбежны и резки. Окончательная стабилизация погоды произойдет только после 15 мая.

Синоптики подчеркивают, что стабильность наступит лишь во второй половине месяца. До этого момента стоит быть начеку из-за температурных контрастов.

Погода на майские на Кавказе: Адыгея, КБР, Дагестан

Не только праздничные дни, но и весь май будет в регионе самым теплым относительно остальной части России.

Днем здесь ожидается до 22 градусов, что комфортно для длительных прогулок и открытия дачного сезона.

Погода в Москве

В столице температура будет держаться на уровне климатической нормы или чуть ниже. Днем ожидается от плюс 14 до плюс 20 градусов, ночью — значительное похолодание до нуля и выше.

Погода на Урале

Синоптики прогнозируют показатели, близкие к месячной норме.

В Екатеринбурге первая декада мая будет прохладной: около плюс восьми — плюс 12 градусов днем, но ближе к 9 мая потеплеет до плюс 16-18.

Погода в Сибири

Там ситуация более жесткая. Новосибирск встретит Первомай прохладной температурой — плюс десять градусов — и заморозками ночью.

Красноярск будет теплее примерно на полтора-два градуса, но с высоким риском осадков и угрозой возвратных заморозков до минус трех.

Погода в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге и в соседних регионах дневные температуры в начале мая будут держаться в пределах плюс девяти — плюс 14 градусов. На майские праздники в городе на Неве ожидается облачность без существенных осадков.

Погода в Крыму

В Крыму первое мая будет теплее, чем в материковой России, — до

плюс 18-21 градуса, но возможны дожди.

Прогноз погоды на 9 Мая

На 9 Мая синоптики прогнозируют улучшение, но не такое, какое хотелось бы.

В Москве на День Победы ожидается плюс 15 — плюс 20 градусов, ночью плюс пять-семь градусов с риском кратковременного дождя.

В Краснодаре погода в праздник обещает быть комфортной: около плюс 22 градусов днем, но при пасмурном небе и риске дождя.

В Екатеринбурге День Победы будет заметно теплее Первомая: плюс 16-18 градусов днем при отсутствии сильных осадков.

В Новосибирске 9 Мая будет мягче: около плюс 16 градусов днем, плюс шесть градусов ночью, с прояснениями и без резкого холода.

Мнения и прогнозы экспертов

Главная опасность майских праздников — возвратные похолодания, которые в народе называют черемуховыми холодами (период цветения черемухи). В 2026 году ожидаются две волны такого снижения температуры в первой половине мая. По ночам вероятны заморозки, что вызывает опасения у дачников и владельцев садовых участков.

Как отметил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков, в обычно весна приходит в конце марта — начале апреля, но в 2026-м все иначе. Это сказалось и на майской погоде.

"У нас при нормальных условиях весна приходит 25 марта — 10 апреля. В этом году, учитывая объем снега, ранней весны можно не ждать. Снег будет таять медленно", — пояснил эксперт.

"Май в столице будет капризным из-за сложного взаимодействия сезонных, атмосферных и климатических факторов. В переходные периоды от сезона к сезону, к которым относится май, эти колебания особенно заметны и могут приводить к резким изменениям погоды", — сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

А Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос", все же обнадеживает москвичей возможностью скорого потепления.