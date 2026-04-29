Погода на майские праздники — 2026: прогноз на 1 и 9 Мая

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Май 2026 года будет месяцем температурных сюрпризов. Синоптики предупреждают: расслабляться даже после недавних снегопадов рано. Вместо ожидаемого устойчивого весеннего тепла Россию ждут погодные "качели".
Погода на майские праздники — 2026
Весна в этом году пришла с задержкой. Специалисты Гидрометцентра утверждают, что сильных морозов, как в 2024-м, в этом году не ожидается. Однако перепады температур будут неизбежны и резки. Окончательная стабилизация погоды произойдет только после 15 мая.
Синоптики подчеркивают, что стабильность наступит лишь во второй половине месяца. До этого момента стоит быть начеку из-за температурных контрастов.
Погода на майские на Кавказе: Адыгея, КБР, Дагестан
Не только праздничные дни, но и весь май будет в регионе самым теплым относительно остальной части России.
Днем здесь ожидается до 22 градусов, что комфортно для длительных прогулок и открытия дачного сезона.
Погода в Москве
В столице температура будет держаться на уровне климатической нормы или чуть ниже. Днем ожидается от плюс 14 до плюс 20 градусов, ночью — значительное похолодание до нуля и выше.
Погода на Урале
Синоптики прогнозируют показатели, близкие к месячной норме.
В Екатеринбурге первая декада мая будет прохладной: около плюс восьми — плюс 12 градусов днем, но ближе к 9 мая потеплеет до плюс 16-18.
Погода в Сибири
Там ситуация более жесткая. Новосибирск встретит Первомай прохладной температурой — плюс десять градусов — и заморозками ночью.
Красноярск будет теплее примерно на полтора-два градуса, но с высоким риском осадков и угрозой возвратных заморозков до минус трех.
Погода в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге и в соседних регионах дневные температуры в начале мая будут держаться в пределах плюс девяти — плюс 14 градусов. На майские праздники в городе на Неве ожидается облачность без существенных осадков.
Погода в Крыму
В Крыму первое мая будет теплее, чем в материковой России, — до
плюс 18-21 градуса, но возможны дожди.
Прогноз погоды на 9 Мая
На 9 Мая синоптики прогнозируют улучшение, но не такое, какое хотелось бы.
В Москве на День Победы ожидается плюс 15 — плюс 20 градусов, ночью плюс пять-семь градусов с риском кратковременного дождя.
В Краснодаре погода в праздник обещает быть комфортной: около плюс 22 градусов днем, но при пасмурном небе и риске дождя.
В Екатеринбурге День Победы будет заметно теплее Первомая: плюс 16-18 градусов днем при отсутствии сильных осадков.
В Новосибирске 9 Мая будет мягче: около плюс 16 градусов днем, плюс шесть градусов ночью, с прояснениями и без резкого холода.
Мнения и прогнозы экспертов
Главная опасность майских праздников — возвратные похолодания, которые в народе называют черемуховыми холодами (период цветения черемухи). В 2026 году ожидаются две волны такого снижения температуры в первой половине мая. По ночам вероятны заморозки, что вызывает опасения у дачников и владельцев садовых участков.
Как отметил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков, в обычно весна приходит в конце марта — начале апреля, но в 2026-м все иначе. Это сказалось и на майской погоде.
"У нас при нормальных условиях весна приходит 25 марта — 10 апреля. В этом году, учитывая объем снега, ранней весны можно не ждать. Снег будет таять медленно", — пояснил эксперт.
"Май в столице будет капризным из-за сложного взаимодействия сезонных, атмосферных и климатических факторов. В переходные периоды от сезона к сезону, к которым относится май, эти колебания особенно заметны и могут приводить к резким изменениям погоды", — сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
А Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос", все же обнадеживает москвичей возможностью скорого потепления.
"С наступлением мая погода будет постепенно улучшаться. На Первомай снежный покров растает, — сообщил РИА Новости Тишковец. — Четвертого мая станет еще комфортнее — и даже запахнет летом".