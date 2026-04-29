Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда тепло вернется в столицу - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:54 29.04.2026
Синоптик рассказал, когда тепло вернется в столицу

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкГорожане в парке "Зарядье" в Москве
Горожане в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Горожане в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С наступлением мая в Москве погода начнет постепенно улучшаться.
  • Первого мая воздух прогреется до плюс 11 градусов.
  • Третьего мая прогнозируется до плюс 21 градуса.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Погода постепенно начнет улучшаться с наступлением мая в Москве, так первого мая воздух прогреется до плюс 11 градусов, а третьего мая в столице прогнозируется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С наступлением мая погода будет постепенно улучшаться. На Первомай снежный покров растает, в сумерках без осадков и около нуля, в дневные часы - облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, плюс восемь - плюс 11. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что второго мая в Москве в ночное время ожидается минус один - плюс четыре градуса, после обеда воздух прогреется до плюс 12 - плюс 17 градусов.
"Третьего мая в теплом секторе далекого циклона, подпираемого с юга барическим максимумом, сформируется устойчивый западно-восточный перенос теплых воздушных масс атлантического происхождения. Ночью плюс пять - плюс 10, в светлое время суток потеплеет до плюс 16 - плюс 21", - подчеркнул он.
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала