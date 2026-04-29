Синоптик рассказал, когда тепло вернется в столицу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- С наступлением мая в Москве погода начнет постепенно улучшаться.
- Первого мая воздух прогреется до плюс 11 градусов.
- Третьего мая прогнозируется до плюс 21 градуса.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Погода постепенно начнет улучшаться с наступлением мая в Москве, так первого мая воздух прогреется до плюс 11 градусов, а третьего мая в столице прогнозируется до плюс 21 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С наступлением мая погода будет постепенно улучшаться. На Первомай снежный покров растает, в сумерках без осадков и около нуля, в дневные часы - облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, плюс восемь - плюс 11. Ветер северо-западный, западный 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что второго мая в Москве в ночное время ожидается минус один - плюс четыре градуса, после обеда воздух прогреется до плюс 12 - плюс 17 градусов.
"Третьего мая в теплом секторе далекого циклона, подпираемого с юга барическим максимумом, сформируется устойчивый западно-восточный перенос теплых воздушных масс атлантического происхождения. Ночью плюс пять - плюс 10, в светлое время суток потеплеет до плюс 16 - плюс 21", - подчеркнул он.
