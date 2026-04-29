Синоптик объяснила, как циклоны влияют на погоду в разные сезоны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Циклоны вызывают неустойчивую, влажную и ветреную погоду, а антициклоны — устойчивую и сухую в разные сезоны, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
- У циклонов атмосферные вихри с низким давлением в центре, что приводит к облачности и осадкам.
- Антициклоны характеризуются высоким давлением в центре и движением воздуха от центра по часовой стрелке в Северном полушарии, вызывая ясную или сухую погоду.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Циклон в разные сезоны вызывает облака, осадки и ветер, а антициклон - ясную и сухую погоду, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Циклоны и антициклоны — крупные атмосферные вихри, которые существенно влияют на погоду в разные сезоны. Их воздействие связано с особенностями движения воздуха, давления и конденсации влаги.
"В разные сезоны циклоны делают погоду неустойчивой, влажной и ветреной, а антициклоны, наоборот, устойчивой и сухой, но с ярко выраженной сезонной окраской, жара летом и морозы зимой. Их чередование формирует основной характер погоды в умеренных широтах", - объяснила синоптик.
Паршина добавила, что у циклона атмосферные вихри с низким давлением в центре, где воздух движется против часовой стрелки в Северном полушарии, в основном это приводит к облачности и осадкам.
"Для зимы характерны потепление, оттепели, снегопады, метели, сильный ветер, гололедица. Весной - неустойчивая погода, дожди, мокрый снег, возможны возвраты холодов. Летом - прохлада, дожди, снижение риска засух, грозы, град. А осенью - увеличение дождей, туманов, ветреной погоды и задержки похолодания", - пояснила эксперт.
По словам синоптика, у антициклонов, наоборот, атмосферные вихри с высоким давлением в центре, где воздух движется от центра по часовой стрелке в Северном полушарии, вызывая ясную или сухую погоду.
"Для антициклонов из-за движения воздуха от центра вихря зимой характерны сильные морозы, ясная, безветренная погода и возможны туманы. Весной - сухая, солнечная погода, ускорение таяния снега, дневное тепло и ночные заморозки. Летом - жара, засухи, риск лесных пожаров и смог. А осенью - ясные, тёплые дни, ночные заморозки и замедление наступления зимы", - подытожила Паршина.
Синоптик рассказал, когда в Москве наладится погода
27 апреля, 12:25