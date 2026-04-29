Рейтинг@Mail.ru
Синоптик объяснила, как циклоны влияют на погоду в разные сезоны - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 29.04.2026
Синоптик объяснила, как циклоны влияют на погоду в разные сезоны

РИА Новости: циклоны вызывают осадки и ветер, а антициклон — ясную погоду

© РИА НовостиПоваленные деревья в Москве
© РИА Новости
Поваленные деревья в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Циклоны вызывают неустойчивую, влажную и ветреную погоду, а антициклоны — устойчивую и сухую в разные сезоны, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
  • У циклонов атмосферные вихри с низким давлением в центре, что приводит к облачности и осадкам.
  • Антициклоны характеризуются высоким давлением в центре и движением воздуха от центра по часовой стрелке в Северном полушарии, вызывая ясную или сухую погоду.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Циклон в разные сезоны вызывает облака, осадки и ветер, а антициклон - ясную и сухую погоду, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Циклоны и антициклоны — крупные атмосферные вихри, которые существенно влияют на погоду в разные сезоны. Их воздействие связано с особенностями движения воздуха, давления и конденсации влаги.
"В разные сезоны циклоны делают погоду неустойчивой, влажной и ветреной, а антициклоны, наоборот, устойчивой и сухой, но с ярко выраженной сезонной окраской, жара летом и морозы зимой. Их чередование формирует основной характер погоды в умеренных широтах", - объяснила синоптик.
Паршина добавила, что у циклона атмосферные вихри с низким давлением в центре, где воздух движется против часовой стрелки в Северном полушарии, в основном это приводит к облачности и осадкам.
"Для зимы характерны потепление, оттепели, снегопады, метели, сильный ветер, гололедица. Весной - неустойчивая погода, дожди, мокрый снег, возможны возвраты холодов. Летом - прохлада, дожди, снижение риска засух, грозы, град. А осенью - увеличение дождей, туманов, ветреной погоды и задержки похолодания", - пояснила эксперт.
По словам синоптика, у антициклонов, наоборот, атмосферные вихри с высоким давлением в центре, где воздух движется от центра по часовой стрелке в Северном полушарии, вызывая ясную или сухую погоду.
"Для антициклонов из-за движения воздуха от центра вихря зимой характерны сильные морозы, ясная, безветренная погода и возможны туманы. Весной - сухая, солнечная погода, ускорение таяния снега, дневное тепло и ночные заморозки. Летом - жара, засухи, риск лесных пожаров и смог. А осенью - ясные, тёплые дни, ночные заморозки и замедление наступления зимы", - подытожила Паршина.
ОбществоЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала