Синоптик объяснила, как циклоны влияют на погоду в разные сезоны

Краткий пересказ от РИА ИИ Циклоны вызывают неустойчивую, влажную и ветреную погоду, а антициклоны — устойчивую и сухую в разные сезоны, рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

У циклонов атмосферные вихри с низким давлением в центре, что приводит к облачности и осадкам.

Антициклоны характеризуются высоким давлением в центре и движением воздуха от центра по часовой стрелке в Северном полушарии, вызывая ясную или сухую погоду.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Циклон в разные сезоны вызывает облака, осадки и ветер, а антициклон - ясную и сухую погоду, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

Циклоны и антициклоны — крупные атмосферные вихри, которые существенно влияют на погоду в разные сезоны. Их воздействие связано с особенностями движения воздуха, давления и конденсации влаги.

"В разные сезоны циклоны делают погоду неустойчивой, влажной и ветреной, а антициклоны, наоборот, устойчивой и сухой, но с ярко выраженной сезонной окраской, жара летом и морозы зимой. Их чередование формирует основной характер погоды в умеренных широтах", - объяснила синоптик.

Паршина добавила, что у циклона атмосферные вихри с низким давлением в центре, где воздух движется против часовой стрелки в Северном полушарии, в основном это приводит к облачности и осадкам.

"Для зимы характерны потепление, оттепели, снегопады, метели, сильный ветер, гололедица. Весной - неустойчивая погода, дожди, мокрый снег, возможны возвраты холодов. Летом - прохлада, дожди, снижение риска засух, грозы, град. А осенью - увеличение дождей, туманов, ветреной погоды и задержки похолодания", - пояснила эксперт.

По словам синоптика, у антициклонов, наоборот, атмосферные вихри с высоким давлением в центре, где воздух движется от центра по часовой стрелке в Северном полушарии, вызывая ясную или сухую погоду.