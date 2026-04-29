Более 60 дорог к храмам и церквям отремонтируют в Подмосковье

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. В Подмосковье в ходе ремонтного сезона-2026 отремонтируют 65 участков дорог и 13 мостов, которые ведут к храмам, церквям, монастырям, соборам и часовням, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведут по нацпроекту "Инфраструктура для жизни".

"В этом году дорожники проведут большой объем работ на региональной сети и отремонтируют ряд дорог и мостов, которые служат подъездами к святым местам Подмосковья: отремонтируют покрытие 61 участка дорог, капитально отремонтируют четыре дороги и 13 мостов, что обеспечит комфортный и безопасный проезд для жителей и гостей региона", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин, его слова приводит пресс-служба.

К осени в рамках текущего года ремонта специалисты "Мосавтодора" обновят больше 295 километров покрытия на 61 участке областной сети – из них 23 дороги входят в опорную сеть Подмосковья.

Например, приведут в порядок улицу Володарского в городе Наро-Фоминске, где стоит Наро-Фоминская соборная мечеть, участок Волоколамского шоссе в поселке городского типа Снегири городского округа Истра, там находятся Храм Серафима Саровского и Часовня Димитрия Солунского. Также отремонтируют дорогу "Лотошино – Суворово – Клин" на отрезке от Теряевой рощи до границы с городским округом Клин у деревни Астафьево, протяженность этого участка — 16,7 километра. Здесь расположено много святых мест: Скит Всех Святых Иосифо-Волоколамского монастыря, Свято-Успенский Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь и Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском.

Капитально отремонтируют четыре дороги общей протяженностью больше 6,7 километра. В Лосино-Петровском приведут в порядок 400 метров на улице Нагорной, одной из центральных дорог города, на которой стоит Собор Николая Чудотворца. А в Шатуре завершат ремонт проспекта Ильича (2,8 километра), где находится церковь святых Новомучеников и Исповедников Шатурских, – дорожники уложат верхний слой покрытия и нанесут разметку, проведут благоустройство и закончат строительство локальных очистных сооружений.

В городском округе Красногорск завершат капремонт двух региональных дорог: участка улицы Институтской (1,95 километра) в рабочем поселке Нахабино, где расположен Храм в честь иконы Божией Матери Всецарица, а также дороги между деревнями Сабурово и Юрлово (1,5 километра) – в Сабурово находится Церковь Казанской иконы Божией Матери.

Также капитально отремонтируют 13 мостов, которые ведут к храмам, церквям и соборам в семи городских и муниципальных округах: Егорьевске, Зарайске, Коломне, Пушкинском, Серпухове, Чехове и Щелкове. Например, к концу года закончат работы на мосту через реку Осетрик в городе Зарайске, который служит подъездом к Зарайскому кремлю, на мосту через реку Клязьму в городе Щелкове – к Троицкому собору, а в городском округе Коломна отремонтируют Митяевский мост – к Коломенскому кремлю, а также два моста через реку Северку в селах Северское и Непецино – к Никитской церкви и Знаменскому храму.