Более 13 тысяч тонн бумаги отобрали для вторичной переработки в Подмосковье

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. За первый квартал 2026 года комплексы по переработке отходов (КТО) в Подмосковье отобрали 13,1 тысячи тонн макулатуры и подготовили ее к отправке на вторичную переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Отсортированную на КПО макулатуру отправили в профильные цеха. Там ее очищают от посторонних предметов — металлических скоб, пластиковых вставок, пленки, потом растворяют в воде, удаляют краску, фильтруют, нагревают и формуют. На выходе получается вторичная целлюлоза — готовая основа для производства.

Бумага способна выдерживать несколько циклов переработки. Например, старая газета или картонная коробка после переработки снова превращаются в востребованные изделия почти без потери свойств.