Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новости Подмосковья
 
13:22 29.04.2026
Более 13 тысяч тонн бумаги отобрали для вторичной переработки в Подмосковье

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина несет картонные коробки
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. За первый квартал 2026 года комплексы по переработке отходов (КТО) в Подмосковье отобрали 13,1 тысячи тонн макулатуры и подготовили ее к отправке на вторичную переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Отсортированную на КПО макулатуру отправили в профильные цеха. Там ее очищают от посторонних предметов — металлических скоб, пластиковых вставок, пленки, потом растворяют в воде, удаляют краску, фильтруют, нагревают и формуют. На выходе получается вторичная целлюлоза — готовая основа для производства.
Бумага способна выдерживать несколько циклов переработки. Например, старая газета или картонная коробка после переработки снова превращаются в востребованные изделия почти без потери свойств.
Переработанную бумагу из Подмосковья поставляют на крупные российские предприятия. Ее используют для выпуска гофрокартона, упаковки, туалетной бумаги, бумажных полотенец, эковаты и части строительных материалов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала