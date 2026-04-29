Более 13 тысяч тонн бумаги отобрали для вторичной переработки в Подмосковье

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. За первый квартал 2026 года комплексы по переработке отходов (КТО) в Подмосковье отобрали 13,1 тысячи тонн макулатуры и подготовили ее к отправке на вторичную переработку, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Отсортированную на КПО макулатуру отправили в профильные цеха. Там ее очищают от посторонних предметов — металлических скоб, пластиковых вставок, пленки, потом растворяют в воде, удаляют краску, фильтруют, нагревают и формуют. На выходе получается вторичная целлюлоза — готовая основа для производства.
Бумага способна выдерживать несколько циклов переработки. Например, старая газета или картонная коробка после переработки снова превращаются в востребованные изделия почти без потери свойств.
Переработанную бумагу из Подмосковья поставляют на крупные российские предприятия. Ее используют для выпуска гофрокартона, упаковки, туалетной бумаги, бумажных полотенец, эковаты и части строительных материалов.