В медучреждения Подмосковья поставили аппараты УЗИ на 400 млн рублей

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. С начала 2026 года в больницы и поликлиники Подмосковья поставлено 35 новых аппаратов УЗИ на сумму более 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В медучреждения Московской области продолжает поступать современное оборудование, в том числе аппараты ультразвуковой диагностики. Они предназначены для исследований в гинекологии, кардиологии, урологии и других областях.

"Современную диагностику невозможно представить без ультразвуковых исследований. Мы продолжаем обновлять парк медицинского оборудования в медучреждениях", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области-министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.

Глава ведомства уточнил, что это важно для тщательного выявления множества заболеваний и проведения эффективного лечения.

"С начала этого года в больницы и поликлиники региона поставлено 35 новых аппаратов УЗИ на сумму свыше 400 миллионов рублей, до конца года поступит еще 80", – сказал Забелин.