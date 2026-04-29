11:37 29.04.2026
В медучреждения Подмосковья поставили аппараты УЗИ на 400 млн рублей

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. С начала 2026 года в больницы и поликлиники Подмосковья поставлено 35 новых аппаратов УЗИ на сумму более 400 миллионов рублей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
В медучреждения Московской области продолжает поступать современное оборудование, в том числе аппараты ультразвуковой диагностики. Они предназначены для исследований в гинекологии, кардиологии, урологии и других областях.
"Современную диагностику невозможно представить без ультразвуковых исследований. Мы продолжаем обновлять парк медицинского оборудования в медучреждениях", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области-министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Глава ведомства уточнил, что это важно для тщательного выявления множества заболеваний и проведения эффективного лечения.
"С начала этого года в больницы и поликлиники региона поставлено 35 новых аппаратов УЗИ на сумму свыше 400 миллионов рублей, до конца года поступит еще 80", – сказал Забелин.
Оборудование поступило в Химкинскую, Щелковскую, Наро-Фоминскую, Истринскую, Люберецкую, Красногорскую и другие больницы, а также перинатальные центры. Медтехника закуплена благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевМедучреждения
 
 
