Рейтинг@Mail.ru
Песков раскрыл ключевые темы саммита Россия — Африка
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 29.04.2026 (обновлено: 18:02 29.04.2026)
Песков раскрыл ключевые темы саммита Россия — Африка

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саммит Россия — Африка является хорошей площадкой для обсуждения торгово-экономического, инвестиционного взаимодействия и сотрудничества в культурной сфере.
  • Вопросы безопасности на саммите Россия — Африка также затрагиваются, но в меньшей степени.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Саммит Россия-Африка является хорошей площадкой для обсуждения экономики и гуманитарного сотрудничества, вопросы безопасности на форуме затрагиваются в меньшей степени, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Саммит (Россия-Африка - ред.) – это хорошая площадка для обсуждения прежде всего вопросов, связанных с торгово-экономическим, инвестиционным взаимодействием, сотрудничеством в культурной сфере, всех аспектов гуманитарного взаимодействия", - отметил Песков, комментируя возможное влияние саммита Россия-Африка на безопасность на африканском континенте на фоне обострения ситуации в Мали.
"Вопросы безопасности также затрагиваются на саммите, но, наверное, в меньшей степени", - добавил он.
Новый диалоговый формат, форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках ранее состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве.
РоссияСочиМалиДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала