Песков раскрыл ключевые темы саммита Россия — Африка

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Саммит Россия-Африка является хорошей площадкой для обсуждения экономики и гуманитарного сотрудничества, вопросы безопасности на форуме затрагиваются в меньшей степени, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Саммит (Россия-Африка - ред.) – это хорошая площадка для обсуждения прежде всего вопросов, связанных с торгово-экономическим, инвестиционным взаимодействием, сотрудничеством в культурной сфере, всех аспектов гуманитарного взаимодействия", - отметил Песков, комментируя возможное влияние саммита Россия-Африка на безопасность на африканском континенте на фоне обострения ситуации в Мали.
"Вопросы безопасности также затрагиваются на саммите, но, наверное, в меньшей степени", - добавил он.
Новый диалоговый формат, форум партнерства "Россия - Африка", был создан в 2019 году. В его рамках ранее состоялись два саммита - в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году. Третий саммит пройдет 28-29 октября 2026 года в Москве.