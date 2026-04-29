Песков высказался о возможности выхода России из ОПЕК+

- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул важность сохранения диалога в формате ОПЕК+ для балансирования энергетических рынков.
- Дмитрий Песков отметил, что ОПЕК+ — это не организация, в отличие от ОПЕК.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода России из формата ОПЕК+, подчеркнув важность сохранения диалога по балансированию энергетических рынков.
"Важно, чтобы формат диалога сохранился, который позволяет балансировать энергетические рынки", - добавил он.
Ранее Песков сообщал, что РФ надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к завершению работы этого формата.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.