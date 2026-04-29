Песков напомнил, что к разливу нефтепродуктов в Туапсе привели удары ВСУ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ситуация с разливом нефтепродуктов в Туапсе является следствием ударов ВСУ, а нефть предназначалась для экспорта, напомнил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.