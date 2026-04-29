Песков напомнил, что к разливу нефтепродуктов в Туапсе привели удары ВСУ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ситуация с разливом нефтепродуктов в Туапсе является следствием ударов ВСУ, а нефть предназначалась для экспорта, напомнил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Оперативный штаб Краснодарского края 28 апреля сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в городе непростой, но контролируемой.
По словам Пескова, Путин во вторник несколько раз получал доклады от главы МЧС Александра Куренкова о ситуации в Туапсе.