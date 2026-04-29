Рейтинг@Mail.ru
Песков напомнил, что к разливу нефтепродуктов в Туапсе привели удары ВСУ - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 29.04.2026 (обновлено: 13:21 29.04.2026)
Песков напомнил, что к разливу нефтепродуктов в Туапсе привели удары ВСУ

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков напомнил, что разлив нефтепродуктов в Туапсе стал следствием ударов дронов ВСУ.
  • Нефть, которая разлилась, предназначалась для экспорта, для обеспечения обязательств России по экспортным контрактам.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Ситуация с разливом нефтепродуктов в Туапсе является следствием ударов ВСУ, а нефть предназначалась для экспорта, напомнил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Хочу напомнить, что все является следствием ударов дронов, которые направили вооруженные силы киевского режима. Хочу напомнить, что эта нефть предназначалась для экспорта, для обеспечения обязательств России по экспортным контрактам", - сказал Песков.
Оперативный штаб Краснодарского края 28 апреля сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. Губернатор Краснодарского края назвал ситуацию в городе непростой, но контролируемой.
По словам Пескова, Путин во вторник несколько раз получал доклады от главы МЧС Александра Куренкова о ситуации в Туапсе.
ТуапсеРоссияКраснодарский крайАлександр КуренковДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала