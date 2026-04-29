Работа ОПЕК+ минимизирует колебания на энергетических рынках, заявил Песков

- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа ОПЕК+ позволяет минимизировать колебания на энергетических рынках и стабилизировать их.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Работа ОПЕК+ позволяет минимизировать колебания на энергетических рынках и стабилизировать их, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это формат, который позволяет все-таки существенно, скажем так, минимизировать вот такие колебания на энергетических рынках и позволяет стабилизировать эти рынки",- сказал журналистам Песков.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.