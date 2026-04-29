Песков отметил важность формата ОПЕК+ - РИА Новости, 29.04.2026
12:52 29.04.2026
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал формат ОПЕК+ особенно важным в нынешних условиях, когда мировые энергорынки штормит.
"Конечно, это очень важное направление работы, которое особенно важно в нынешних условиях, когда энергетические рынки, мягко говоря, штормит", - сказал Песков.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
