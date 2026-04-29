Минимизация последствий ударов Киева в Туапсе продолжается, заявил Песков
12:51 29.04.2026
Минимизация последствий ударов Киева в Туапсе продолжается, заявил Песков

Песков: минимизация последствий от ударов со стороны Киева в Туапсе продолжается

© РИА Новости / Борис Морозов
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Борис Морозов
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ
  • В Туапсе продолжается минимизация последствий от ударов со стороны Киева, сообщил Дмитрий Песков.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Минимизация последствий от ударов со стороны Киева в Туапсе продолжается, давать оценки работе преждевременно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Оперативный штаб Краснодарского края во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, спровоцировавшей пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания.
"Реакция по минимизации последствий от этих ударов (в Туапсе - ред.) соответствующих ведомств и сил продолжается и в настоящий момент. Поэтому давать какие-то оценки преждевременно, ведется большая напряженная работа", - сказал Песков журналистам.
Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля введен режим ЧС регионального уровня.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Песков ответил на вопрос о ликвидации последствий ударов ВСУ по Туапсе
ТуапсеКиевРоссияДмитрий ПесковФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
