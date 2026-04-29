В Кремле надеются, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к завершению формата

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Москва надеется, что выход ОАЭ из ОПЕК+ не приведет к завершению работы этого формата, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИДа ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.
"Мы хотели бы на это надеяться",- сказал Песков, отвечая на вопрос, о том, считает ли Кремль, что выход ОАЭ из ОПЕК + не означает конца ОПЕК+ как объединения стран.