19:36 29.04.2026 (обновлено: 20:18 29.04.2026)
В Пентагоне заявили, что делятся информацией с Киевом

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США продолжают обмен информацией с Киевом, сообщил глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн.
  • По словам Кейна, обмен информацией происходит через европейское командование Пентагона.
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Военные США продолжают обмен информацией с Киевом, сообщил глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн.
"Мы продолжаем через группы помощи в сфере безопасности содействовать в каких-то ситуациях с обменом информацией", - сказал Кейн на слушаниях в профильном комитете палаты представителей США.
По его словам, обмен информацией происходит через европейское командование Пентагона.
Военачальник предупредил, что не может полноценно рассказать об этом взаимодействии в ходе открытых слушаний, подразумевая секретный характер сведений о таком сотрудничестве Вашингтона и Киева.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.
