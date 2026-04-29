В Пентагоне заявили, что делятся информацией с Киевом

ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Военные США продолжают обмен информацией с Киевом, сообщил глава объединенного комитета начальников штабов Пентагона Дэн Кейн.
"Мы продолжаем через группы помощи в сфере безопасности содействовать в каких-то ситуациях с обменом информацией", - сказал Кейн на слушаниях в профильном комитете палаты представителей США.
По его словам, обмен информацией происходит через европейское командование Пентагона.
Военачальник предупредил, что не может полноценно рассказать об этом взаимодействии в ходе открытых слушаний, подразумевая секретный характер сведений о таком сотрудничестве Вашингтона и Киева.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Штаты перестали передавать Украине военную помощь напрямую, а продают оружие НАТО, которое страны альянса отправляют Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. С начала года делегации России и Украины при участии США провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля.