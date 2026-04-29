В Госдуме объяснили, сколько раз вырастут пенсии в 2027 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2027 году страховые пенсии россиян будут проиндексированы дважды: с 1 февраля — по инфляции, с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда и роста зарплат.
- Социальные пенсии будут повышены один раз — 1 апреля.
- У работающих пенсионеров есть третий источник прибавки: ежегодный беззаявительный перерасчет по страховым взносам, поступившим от работодателя, который проводится 1 августа.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В 2027 году пенсии россиян будут повышать по-разному в зависимости от категории получателя, рассказал агентству “Прайм” депутат Госдумы Алексей Говырин.
Страховые пенсии проиндексируют дважды: с 1 февраля — по инфляции, с 1 апреля — с учетом доходов Социального фонда и роста зарплат. Социальные пенсии повысят один раз — 1 апреля по закону № 166-ФЗ.
"У работающих пенсионеров есть третий источник прибавки. Ежегодно 1 августа Социальный фонд проводит беззаявительный перерасчет по страховым взносам, поступившим от работодателя. Прибавка ограничена тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами", — пояснил парламентарий.
Кроме того, специальные доплаты бывшим лётчикам и шахтёрам пересматриваются четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября. Военные пенсии индексируются отдельно — их размер зависит от роста денежного довольствия военнослужащих. Итого в 2027 году работают пять самостоятельных механизмов повышения пенсионных выплат, заключил Говырин.
