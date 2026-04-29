Рейтинг@Mail.ru
Пауэлл останется в совете управляющих после ухода с поста главы ФРС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 29.04.2026
Пауэлл останется в совете управляющих после ухода с поста главы ФРС

Пауэлл заявил, что останется в совете управляющих после ухода с поста главы ФРС

© AP Photo / Alex BrandonПредседатель ФРС Джером Пауэлл
Председатель ФРС Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Председатель ФРС Джером Пауэлл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Джером Пауэлл продолжит работу в совете управляющих финансового регулятора США после завершения срока полномочий на посту председателя 15 мая.
  • Он может оставаться в совете управляющих до 2028 года.
ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что после завершения срока полномочий на посту председателя 15 мая он продолжит работу в совете управляющих финансового регулятора США.
"Я продолжу исполнять обязанности управляющего в течение срока, который еще предстоит определить. На посту управляющего я планирую держаться в тени", - сказал Пауэлл во время пресс-конференции.
Полномочия Пауэлла истекают 15 мая, однако в совете управляющих он может оставаться до 2028 года. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.
В начале марта администрация США официально направила на утверждение в сенат кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС. Ранее он был членом совета управляющих ФРС.
СШАДжером ПауэллДональд ТрампФедеральная резервная система СШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала