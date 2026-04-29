Пауэлл останется в совете управляющих после ухода с поста главы ФРС

ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что после завершения срока полномочий на посту председателя 15 мая он продолжит работу в совете управляющих финансового регулятора США.

В начале марта администрация США официально направила на утверждение в сенат кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС. Ранее он был членом совета управляющих ФРС.