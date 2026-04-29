Пауэлл останется в совете управляющих после ухода с поста главы ФРС

ВАШИНГТОН, 29 апр – РИА Новости. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что после завершения срока полномочий на посту председателя 15 мая он продолжит работу в совете управляющих финансового регулятора США.
"Я продолжу исполнять обязанности управляющего в течение срока, который еще предстоит определить. На посту управляющего я планирую держаться в тени", - сказал Пауэлл во время пресс-конференции.
Полномочия Пауэлла истекают 15 мая, однако в совете управляющих он может оставаться до 2028 года. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно высказывал недовольство нынешним главой ФРС за слишком медленное снижение ставки. Американский банковский регулятор считается независимой структурой, поэтому президент не отправлял Пауэлла в отставку.
В начале марта администрация США официально направила на утверждение в сенат кандидатуру Кевина Уорша на пост главы ФРС. Ранее он был членом совета управляющих ФРС.