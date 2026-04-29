Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 29.04.2026
В Париже закрылся центр приема мигрантов, размещавший украинских беженцев

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
Перейти в медиабанк
Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Париже закрылся один из крупнейших центров приема мигрантов, размещавший украинских беженцев.
  • Центр на 400 мест принимал как украинцев, так и мигрантов из других стран.
  • По заявлению властей, основания для продолжения его работы больше нет, резиденты направлены в другие структуры в регионе.
ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Один из самых в парижском регионе центров приема мигрантов, размещавший украинских беженцев, закрылся, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
"Один из крупнейших в парижском регионе центров приема для мигрантов … закрылся, и несколько сотен его резидентов были направлены в другие структуры в регионе", - говорится в материале.
Центр на 400 мест расположен на севере Парижа. Он принимал как украинцев, так и мигрантов из других стран, передает Франс Пресс. В общей сложности через него прошли около 23 тысяч человек, откуда они были перенаправлены на места постоянного проживания в столичном регионе или за его пределами, сообщает агентство. Отмечается, что там оставались 49 беженцев с Украины.
По заявлению властей, центр был открыт в качестве чрезвычайной меры, однако основания для продолжения его работы больше нет. Содержавшиеся там люди теперь могут подать прошение о предоставлении убежища, или им могут предоставить место для размещения, сказано в материале.
Старый город и река Висла в Варшаве - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Украинского беженца депортировали из ЕС и мобилизовали, сообщили в подполье
Вчера, 01:47
 
В миреПарижУкраинаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала