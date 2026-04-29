В Париже закрылся центр приема мигрантов, размещавший украинских беженцев

ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Один из самых в парижском регионе центров приема мигрантов, размещавший украинских беженцев, закрылся, сообщило в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.

"Один из крупнейших в парижском регионе центров приема для мигрантов … закрылся, и несколько сотен его резидентов были направлены в другие структуры в регионе", - говорится в материале.

Центр на 400 мест расположен на севере Парижа . Он принимал как украинцев, так и мигрантов из других стран, передает Франс Пресс. В общей сложности через него прошли около 23 тысяч человек, откуда они были перенаправлены на места постоянного проживания в столичном регионе или за его пределами, сообщает агентство. Отмечается, что там оставались 49 беженцев с Украины