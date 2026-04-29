Овчинский: для москвичей появился раздел с требованиями к цифровым моделям

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Новый раздел с требованиями к цифровым информационным моделям в формате IFC появился на портале "СтроимПросто", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении отмечается, что в новом разделе представлены основные требования к подготовке IFC-файлов и практические рекомендации, которые можно сразу использовать для работы. Материалы помогут специалистам, работающим с цифровыми информационными моделями.

"Мы видим, что у разработчиков возникают вопросы на этапе подготовки IFC для архитектурно-градостроительного решения. Новый раздел аккумулирует все ключевые требования в одном месте и помогает сократить время на согласования. Это не просто набор правил, а понятный рабочий инструмент. Мы постарались изложить требования простым языком и показать, как избежать типичных ошибок", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Благодаря новому разделу процесс подготовки будет более прозрачным и предсказуемым, добавляется в пресс-релизе.

В столице сейчас активно развивают программу реновации, в прошлом году по ней ввели рекордные 2,3 миллиона "квадратов" жилья. Это 119 домов, где оборудовали свыше 35 тысяч квартир.