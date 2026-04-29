Овчинский: для москвичей появился раздел с требованиями к цифровым моделям - РИА Новости, 29.04.2026
12:00 29.04.2026
Овчинский: для москвичей появился раздел с требованиями к цифровым моделям

Овчинский: на московском портале появился новый раздел о цифровых моделях

© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Новый раздел с требованиями к цифровым информационным моделям в формате IFC появился на портале "СтроимПросто", сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении отмечается, что в новом разделе представлены основные требования к подготовке IFC-файлов и практические рекомендации, которые можно сразу использовать для работы. Материалы помогут специалистам, работающим с цифровыми информационными моделями.
"Мы видим, что у разработчиков возникают вопросы на этапе подготовки IFC для архитектурно-градостроительного решения. Новый раздел аккумулирует все ключевые требования в одном месте и помогает сократить время на согласования. Это не просто набор правил, а понятный рабочий инструмент. Мы постарались изложить требования простым языком и показать, как избежать типичных ошибок", - цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Благодаря новому разделу процесс подготовки будет более прозрачным и предсказуемым, добавляется в пресс-релизе.
В столице сейчас активно развивают программу реновации, в прошлом году по ней ввели рекордные 2,3 миллиона "квадратов" жилья. Это 119 домов, где оборудовали свыше 35 тысяч квартир.
Ранее заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов рассказал о работе сервиса на базе искусственного интеллекта "Поиск коллизий в ЦИМ". Благодаря ему ошибки в цифровых информационных моделях зданий можно найти за 60 секунд.
 
