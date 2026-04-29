"Портовый Альянс" увеличил налоговые отчисления в регбюджеты на 37%

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Выплаты транспортно-логистической компании "Портовый Альянс" в региональные бюджеты в первом квартале этого года выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, достигнув 722,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба холдинга.

Предприятие представило отчетность о социальных и налоговых платежах за первые три месяца текущего года. Суммарный объем средств, направленных Группой в региональные и местные бюджеты, а также во внебюджетные фонды, составил 1,225 миллиарда рублей. Несмотря на изменение рыночной конъюнктуры в отдельных бассейнах, холдинг продемонстрировал рост финансовой поддержки территорий своего присутствия.

Основной рост налоговых поступлений обеспечил Дальневосточный транспортный узел. Отчисления в бюджет Хабаровского края выросли в 2,4 раза — со 170 миллионов до 411,5 миллиона рублей. Показатель обусловлен увеличением производительности порта "Остерра" и реализацией инвестиционной программы КИП-40.

Также рост зафиксирован в Приморском крае, где выплаты в региональный бюджет увеличились на 48%, составив 77,2 миллиона рублей (против 52 миллионов рублей годом ранее). Поступления в бюджет Краснодарского края сохранились примерно на уровне аналогичного периода прошлого года и составили 57,3 миллиона рублей. В Мурманской области зафиксировано снижение налоговых поступлений со 195,4 миллиона до 137 миллионов рублей. Такая динамика носит объективный характер и напрямую связана с серьезным сокращением объемов перевалки угля в Мурманском морском торговом порту, что отразилось на налогооблагаемой базе региональных активов.

Помимо налогов, "Портовый Альянс" направил 456,6 миллиона рублей во внебюджетные фонды (пенсионное, социальное и медицинское страхование). Эти средства обеспечивают социальную защищенность многотысячного коллектива Группы. Еще более 45 миллионов рублей поступило напрямую в бюджеты муниципалитетов, что позволяет городам присутствия развивать местную инфраструктуру и социальную сферу.

"Рост налоговых отчислений на 37% — это прямой результат реализации наших приоритетных инвестиционных проектов, которые получают активную поддержку со стороны федеральных и региональных органов власти. Синхронизация планов развития Группы с государственными задачами по расширению транспортных коридоров позволяет нам последовательно наращивать мощности и производительность терминалов. Как следствие, увеличивается и вклад "Портового Альянса" в экономику регионов, создавая надежную базу для выполнения их социальных программ", — отметила директор по инвестициям АО "Портовый Альянс" Екатерина Самохина, ее слова приводит пресс-служба.