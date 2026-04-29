"Портовый Альянс" увеличил налоговые отчисления в регбюджеты на 37% - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 29.04.2026
"Портовый Альянс" увеличил налоговые отчисления в регбюджеты на 37%

"Портовый Альянс" увеличил налоговые отчисления в регбюджеты на 37% в I квартале

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПортальные краны Мурманского морского торгового порта
Портальные краны Мурманского морского торгового порта - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Портальные краны Мурманского морского торгового порта
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Выплаты транспортно-логистической компании "Портовый Альянс" в региональные бюджеты в первом квартале этого года выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, достигнув 722,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба холдинга.
Предприятие представило отчетность о социальных и налоговых платежах за первые три месяца текущего года. Суммарный объем средств, направленных Группой в региональные и местные бюджеты, а также во внебюджетные фонды, составил 1,225 миллиарда рублей. Несмотря на изменение рыночной конъюнктуры в отдельных бассейнах, холдинг продемонстрировал рост финансовой поддержки территорий своего присутствия.
Портовая техника - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Портовый Альянс" обучает кадры для "Порта Фавор" на базе ТБТ
23 апреля, 10:51
Основной рост налоговых поступлений обеспечил Дальневосточный транспортный узел. Отчисления в бюджет Хабаровского края выросли в 2,4 раза — со 170 миллионов до 411,5 миллиона рублей. Показатель обусловлен увеличением производительности порта "Остерра" и реализацией инвестиционной программы КИП-40.
Также рост зафиксирован в Приморском крае, где выплаты в региональный бюджет увеличились на 48%, составив 77,2 миллиона рублей (против 52 миллионов рублей годом ранее). Поступления в бюджет Краснодарского края сохранились примерно на уровне аналогичного периода прошлого года и составили 57,3 миллиона рублей. В Мурманской области зафиксировано снижение налоговых поступлений со 195,4 миллиона до 137 миллионов рублей. Такая динамика носит объективный характер и напрямую связана с серьезным сокращением объемов перевалки угля в Мурманском морском торговом порту, что отразилось на налогооблагаемой базе региональных активов.
Помимо налогов, "Портовый Альянс" направил 456,6 миллиона рублей во внебюджетные фонды (пенсионное, социальное и медицинское страхование). Эти средства обеспечивают социальную защищенность многотысячного коллектива Группы. Еще более 45 миллионов рублей поступило напрямую в бюджеты муниципалитетов, что позволяет городам присутствия развивать местную инфраструктуру и социальную сферу.
"Рост налоговых отчислений на 37% — это прямой результат реализации наших приоритетных инвестиционных проектов, которые получают активную поддержку со стороны федеральных и региональных органов власти. Синхронизация планов развития Группы с государственными задачами по расширению транспортных коридоров позволяет нам последовательно наращивать мощности и производительность терминалов. Как следствие, увеличивается и вклад "Портового Альянса" в экономику регионов, создавая надежную базу для выполнения их социальных программ", — отметила директор по инвестициям АО "Портовый Альянс" Екатерина Самохина, ее слова приводит пресс-служба.
АО "Портовый Альянс" управляет портами и терминалами на ключевых транспортных магистралях страны: в Мурманске, Хабаровском крае, Усть-Луге, Туапсе и Находке. Суммарная мощность активов — более 53 миллионов тонн грузов в год.
Портовые краны - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
"Портовый Альянс" нарастил грузооборот на 7,2%
7 апреля, 11:26
 
Приморский крайМурманский морской торговый портКраснодарский крайХабаровский крайЛогистика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала