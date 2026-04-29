Воронежские врачи удалили у подростка опухоль размером с младенца

ВОРОНЕЖ, 29 апр - РИА Новости. Воронежские врачи удалили опухоль размером с новорожденного из брюшной полости 15-летней девушки, сохранив ее репродуктивное здоровье, сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В марте 15-летняя девочка с родителями обратилась в ОДКБ №2 Воронежа с жалобой на тянущую боль, а также на постепенное увеличение живота. Обследование показало, что в брюшной полости возникла опухоль.
"По размерам новообразование соответствовало объему живота при доношенной беременности. Ситуация требовала незамедлительного вмешательства хирургов-гинекологов, поэтому девочка была направлена в перинатальный центр ВОКБ №1… Врачи приняли решение об экстренном удалении", - сообщили в канале министерства здравоохранения Воронежской области в "Макс".
Врачи удалили доброкачественную параовариальную кисту через лапароскопический доступ – небольшой прокол в передней брюшной стенке. В минздраве объяснили, что такой метод позволяет избежать больших разрезов, снижает риск осложнений и ускоряет процесс восстановления. В минздраве добавили, что такие кисты встречаются довольно редко и составляют от 5 до 20% среди всех образований придатков матки.
При этом, медикам удалось сохранить репродуктивное здоровье пациентки. В минздраве заверили, что после операции состояние пациентки быстро улучшалось, ее выписали через четыре дня после операции.