Воронежские врачи удалили у подростка опухоль размером с младенца

Врачи удалили доброкачественную параовариальную кисту через лапароскопический доступ – небольшой прокол в передней брюшной стенке. В минздраве объяснили, что такой метод позволяет избежать больших разрезов, снижает риск осложнений и ускоряет процесс восстановления. В минздраве добавили, что такие кисты встречаются довольно редко и составляют от 5 до 20% среди всех образований придатков матки.