Опрос: более половины швейцарцев поддержали идею ограничить число жителей

ЖЕНЕВА, 29 апр - РИА Новости. Предложение законодательно ограничить число жителей Швейцарии 10 миллионами человек поддержало более 50% населения, следует из опроса, проведенного компанией Tamedia для издания Предложение законодательно ограничить число жителей Швейцарии 10 миллионами человек поддержало более 50% населения, следует из опроса, проведенного компанией Tamedia для издания 20Minutes

Референдум по данной инициативе, выдвинутой имеющей большинство в парламенте Швейцарской народной партией (UDC), состоится 14 июня.

"За шесть недель до голосования 52% респондентов ответили, что поддерживают эту идею, 46% выступили против, 2% еще не приняли решение. Инициативу поддерживают и сторонники других партий: так, 44% электората Свободной демократической партии (PLR) выступили за, 36% - против. При этом сторонники центристов, зеленых и социалистов выступают против этой идеи", - приводит издание данные опроса.

Отмечается также, что 55% жителей крупных городов - против ограничения, при этом 57% жителей сельской области поддерживают его.

Инициатива предполагает прописать в конституции ограничение числа жителей Швейцарии 10 миллионами к 2050 году.

Предполагается, что когда население достигнет 9,5 миллионов человек, Федеральному совету и парламенту придется вмешаться. Лица, получившие разрешение на временное проживание, потеряют право на получение вида на жительство, швейцарского гражданства или любого другого права на пребывание. Если же этих мер окажется недостаточно, Берну придется расторгнуть международные договоры, в частности, соглашение о свободном передвижении лиц с Европейским союзом.

Согласно прогнозу швейцарского Федерального статистического управления (OFS), население Швейцарии увеличится с 9 миллионов человек в конце 2024 года примерно до 10,5 миллионов в 2055 году. При этом с 2035 года этот рост будет обеспечиваться исключительно за счет иммиграции, так как естественный прирост населения станет отрицательным с этой даты. Демографы также подсчитали, что если иммиграция полностью прекратится, население резко сократится, и к 2050 году в Швейцарии будет проживать всего 6,5 миллионов человек, а в 2070 - лишь 4,7 миллиона.