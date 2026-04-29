Рейтинг@Mail.ru
Опрос: более половины швейцарцев поддержали идею ограничить число жителей
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:07 29.04.2026 (обновлено: 12:24 29.04.2026)
Tamedia: 52% швейцарцев поддержали идею ограничить число жителей 10 млн человек

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг в Женеве
Швейцарский флаг в Женеве
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50% населения Швейцарии поддержали идею законодательно ограничить число жителей страны десятью миллионами человек, показал опрос Tamedia.
  • Референдум по инициативе, выдвинутой Швейцарской народной партией (UDC), состоится 14 июня.
ЖЕНЕВА, 29 апр - РИА Новости. Предложение законодательно ограничить число жителей Швейцарии 10 миллионами человек поддержало более 50% населения, следует из опроса, проведенного компанией Tamedia для издания 20Minutes.
Референдум по данной инициативе, выдвинутой имеющей большинство в парламенте Швейцарской народной партией (UDC), состоится 14 июня.
"За шесть недель до голосования 52% респондентов ответили, что поддерживают эту идею, 46% выступили против, 2% еще не приняли решение. Инициативу поддерживают и сторонники других партий: так, 44% электората Свободной демократической партии (PLR) выступили за, 36% - против. При этом сторонники центристов, зеленых и социалистов выступают против этой идеи", - приводит издание данные опроса.
Отмечается также, что 55% жителей крупных городов - против ограничения, при этом 57% жителей сельской области поддерживают его.
Инициатива предполагает прописать в конституции ограничение числа жителей Швейцарии 10 миллионами к 2050 году.
Предполагается, что когда население достигнет 9,5 миллионов человек, Федеральному совету и парламенту придется вмешаться. Лица, получившие разрешение на временное проживание, потеряют право на получение вида на жительство, швейцарского гражданства или любого другого права на пребывание. Если же этих мер окажется недостаточно, Берну придется расторгнуть международные договоры, в частности, соглашение о свободном передвижении лиц с Европейским союзом.
Согласно прогнозу швейцарского Федерального статистического управления (OFS), население Швейцарии увеличится с 9 миллионов человек в конце 2024 года примерно до 10,5 миллионов в 2055 году. При этом с 2035 года этот рост будет обеспечиваться исключительно за счет иммиграции, так как естественный прирост населения станет отрицательным с этой даты. Демографы также подсчитали, что если иммиграция полностью прекратится, население резко сократится, и к 2050 году в Швейцарии будет проживать всего 6,5 миллионов человек, а в 2070 - лишь 4,7 миллиона.
Опрос был проведен компанией Tamedia 22 и 23 апреля, в нем приняли участие 11 243 человека, погрешность составила 3,5 процентных пункта.
В миреШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала