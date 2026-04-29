СМИ: cтраны ОПЕК+ согласуют увеличение добычи нефти после выхода ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.

Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями, вероятно, согласуют увеличение предела добычи нефти, скорректировав его с учетом выхода ОАЭ.

Ожидается, что новые показатели добычи будут увеличены на 206 тысяч баррелей в сутки за вычетом доли ОАЭ в размере 18 тысяч баррелей в сутки.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), вероятно, согласуют очередное увеличение предела добычи нефти, однако он будет скорректирован с учетом выхода ОАЭ из организации, сообщило агентство Семь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), вероятно, согласуют очередное увеличение предела добычи нефти, однако он будет скорректирован с учетом выхода ОАЭ из организации, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Это стратегическое решение, оно основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны.

"Семь стран-членов ОПЕК+ на встрече в воскресенье, вероятно, согласуют очередное повышение целевых показателей добычи нефти, при этом масштаб увеличения будет уменьшен с учетом выхода Объединенных Арабских Эмиратов из группы производителей", - пишет агентство.

Как указывает Рейтер, на фоне фактического закрытия Ормузского пролива лишь немногие из производителей могут реально увеличить добычу. До неожиданного объявления ОАЭ о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ ожидалось, что восьмерка стран приступят к увеличению целевых показателей добычи на 206 тысяч баррелей в сутки в июне, как и в апреле и мае, сообщили агентству источники.

Теперь, по словам собеседников Рейтер, страны, вероятно, приступят к аналогичному увеличению, при этом исключив долю ОАЭ в размере 18 тысяч баррелей в сутки.

Ранее восемь стран ОПЕК+ с добровольными ограничениями приняли решение увеличить предел добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки в мае по сравнению с пределом в апреле.