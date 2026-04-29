В "ЛизаАлерт" назвали главную опасность для детей на майские праздники

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:29 29.04.2026
В "ЛизаАлерт" водоемы назвали главной опасностью для детей на майские праздники

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Отдыхающие на Центральном пляже в Анапе
Перейти в медиабанк
Отдыхающие на Центральном пляже в Анапе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Инструктор по профилактике пропаж отряда «ЛизаАлерт» Наталия Абрамова назвала основную опасность для детей в период майских праздников — это водоемы.
  • Абрамова подчеркнула, что дети всегда должны оставаться под присмотром как минимум одного взрослого, особенно вблизи воды.
  • Инструктор отметила, что в период майских праздников опасность могут представлять и массовые мероприятия из-за риска потерять ребенка.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основная опасность для детей в период майских праздников – это водоемы, рассказала РИА Новости инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталия Абрамова.
"Чаще всего на майские праздники люди планируют выезжать на природу, на шашлыки, к водоемам. Самая основная опасность в данном случае - это вода. Тут важно помнить, что без взрослых детям вообще к воде подходить нельзя", - рассказала собеседница агентства.
Также инструктор отметила, что взрослые, выезжая с детьми на природу, часто просят старшего ребенка присмотреть за остальными, однако такого не должно быть.
"Дети всегда должны оставаться под присмотром как минимум одного взрослого. Природа - это такая среда, где очень легко и потеряться, и попасть в какую-то неприятную ситуацию, особенно, если рядом много воды", - подчеркнула Абрамова.
Кроме того, она уточнила, что в период майских праздников опасность могут представлять и массовые мероприятия, поскольку там всегда есть риск потерять ребенка.
"В период любых праздников, когда начинаются длительные выходные, особенно если хорошая погода и тепло, народ выходит на улицы, едет на природу, и тогда заявок реально становится больше. Если посмотреть на статистику 2025 года, то апрель - это 1084 заявки, май – 1219 заявок, а июнь - 1100. По данным видно, что хотя бы небольшой, но всплеск имеется ", - добавила инструктор.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала