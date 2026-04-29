В "ЛизаАлерт" назвали главную опасность для детей на майские праздники

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Основная опасность для детей в период майских праздников – это водоемы, рассказала РИА Новости инструктор по профилактике пропаж поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Наталия Абрамова.

"Чаще всего на майские праздники люди планируют выезжать на природу, на шашлыки, к водоемам. Самая основная опасность в данном случае - это вода. Тут важно помнить, что без взрослых детям вообще к воде подходить нельзя", - рассказала собеседница агентства.

Также инструктор отметила, что взрослые, выезжая с детьми на природу, часто просят старшего ребенка присмотреть за остальными, однако такого не должно быть.

"Дети всегда должны оставаться под присмотром как минимум одного взрослого. Природа - это такая среда, где очень легко и потеряться, и попасть в какую-то неприятную ситуацию, особенно, если рядом много воды", - подчеркнула Абрамова.

Кроме того, она уточнила, что в период майских праздников опасность могут представлять и массовые мероприятия, поскольку там всегда есть риск потерять ребенка.