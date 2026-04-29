В Одноклассниках пользователи смогут возложить цветы к мемориалам

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. С помощью бесплатного мини-приложения "Цветок Победы" из любой точки мира можно почтить память героев Великой Отечественной войны, виртуально возложив цветы к мемориалам в 25 городах. А популярные авторы ОК доставят реальные цветы от участников акции к местам памяти.

"Цветок Победы" стал еще масштабнее — добавились мемориалы в 15 городах: от Севастополя до Владивостока, включая места памяти на территориях зарубежных государств — Казахстана, Узбекистана, Германии, Республики Беларусь. Информационным партнером проекта выступила Почта России.

"Цветок Победы" — проект на стыке онлайна и офлайна. В мини-приложении любой желающий может почтить память героев Великой Отечественной войны. Нужно только выбрать мемориал из списка и нажать на кнопку "Возложить цветы". После этого пользователь получит видео с кадрами возложения реального цветка от его имени.

Также в мини-приложении можно послушать истории про мемориалы — их подготовили Одноклассники совместно с экспертами Российского военно-исторического общества.

Социальная цель проекта — объединить миллионы людей со всего мира в благодарности героям Великой Отечественной войны и поддержать народную традицию возлагать цветы к мемориалам, которую чтут в миллионах семей. Акция ОК в буквальном смысле превращает виртуальное действие в реальное, давая возможность отдать дань памяти, даже если нет возможности посетить мемориалы.

В проекте традиционно примут участие популярные авторы ОК: Марк Еремин, Валерия Подковырова, Любовь Розенберг, Виталий Багров и Николай Злыднев. Они проедут тысячи километров, чтобы посетить мемориалы и возложить цветы от имени участников акции "Цветок Победы", а еще напишут материалы о местах памяти, значимых событиях, которые происходили в городах, где они находятся, и о подвигах тех, кто их защищал.

10 мая авторы ОК примут участие в документальном проекте, посвященном акции "Цветок Победы". Они расскажут о своей важной миссии и прочитают истории, связанные с героями и событиями Великой Отечественной войны, которыми поделятся пользователи соцсети.