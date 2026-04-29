Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский правозащитник Фил Уилайто заявил, что улицы Одессы находятся под контролем фашистских организаций.
- По словам Уилайто, распространение свидетельств из Одессы должно помочь американцам лучше понять реальное положение дел на Украине и усомниться в официальной трактовке событий.
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Улицы Одессы находятся под неприкрытым контролем не только репрессивного правительства в Киеве, но и фашистских организаций, заявил РИА Новости американский правозащитник, координатор Кампании солидарности с Одессой Фил Уилайто.
"Ситуация обеспечивается не только репрессивным правительством, но и открыто фашистскими организациями, которые контролируют улицы", - сказал Уилайто в преддверии очередной годовщины трагедии 2 мая в Одессе.
Так он охарактеризовал положение дел при нынешних украинских властях, говоря о свидетельствах жителей Одессы, которые американские активисты собирают для доклада о жизни в городе. По словам активиста, распространение свидетельств из Одессы должно помочь американцам лучше понять реальное положение дел на Украине и усомниться в официальной трактовке событий.
«
"Мы надеемся, что распространение информации о реальности жизни в Одессе сегодня поможет людям здесь лучше понять фактическую ситуацию и, возможно, заставит их усомниться в официальной линии, которую им навязывают", - сказал Уилайто.
Правозащитник отметил, что подготовка доклада должна помочь американцам лучше понять положение в Одессе и шире - контекст событий на Украине после 2014 года.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой.
Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали.
